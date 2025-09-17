Onde assistir o jogo do Al Nassr x Istiklol Dunshanbe na Copa da AFC

O Al-Nassr de Cristiano Ronaldo enfrenta o FC Istiklol na estreia da Liga dos Campeões da AFC 2025-26 no Parque Al-Awwal, em Riad, Arábia Saudita, na quarta-feira, dia 17 de setembro. Assista ao jogo de futebol Al-Nassr x Istiklol ao vivo hoje a partir das 15h15 (de Brasília).

Como assistir o jogo do Al Nassr hoje

O jogo do Al Nassr hoje não tem exibição para o Brasil. O torcedor pode acompanhar o campeonato pelas redes sociais dos clubes.

Para a estreia, a escalação do Al-Nassr de Jorge Jesus tem Al Najjar; Yahya, Íñigo Martínez, Simakan, Boushal; Mané, Ângelo, Brozovic, Coman; João Félix, Cristiano Ronaldo.

O Istiklol Dunshanbe deve escalar Mukhriddin Khasanov; Suslov, Chobanov, Turkaj, Ismolov; Nasrullozoda, Dhalilov, Juraboev; Gafurov, Manuchekhr Dzhalilov, Reza Dehghani. Igor Cherevchenko é o técnico.

Considerando tudo isso, a participação do Al-Nassr na segunda divisão do futebol continental é amplamente vista como um retrocesso em relação aos seus objetivos declarados. Apesar de ostentar o símbolo “Al-Alami” (a bandeira do Global One), o time de Riad ficou de fora da Elite da Liga dos Campeões da AFC, o principal torneio da Ásia, após terminar em terceiro na Liga Profissional Saudita na temporada passada.

Agora, o time estrelado de Jorge Jesus entra na ACL Two com algo a provar, tendo chegado às semifinais da edição Elite no ano passado, antes de perder por 2 a 3 para o Kawasaki Frontale, do Japão . Além de Ronaldo, o elenco do Al-Nassr conta com estrelas internacionais como João Félix, Sadio Mané, Kingsley Coman, Marcelo Brozovic, entre outros.

O FC Istiklol, de Igor Cherevchenko, se classificou para a Liga dos Campeões da AFC 2025-26 como vencedor da Liga Superior do Tajiquistão (Ligai Olii Tojikiston). Os Leões de Dushanbe são presença constante nos torneios da AFC, com oito participações anteriores na segunda divisão do futebol continental, ocasionalmente intercaladas por campanhas na primeira divisão.