Onde assistir o jogo do Bayern de Munique x Bochum hoje (11/02)

O Bayern de Munique entra em campo neste sábado, 11 de fevereiro, para buscar os três pontos e assim se manter na liderança do Campeonato Alemão. Diante do Bochum, o jogo do Bayern de Munique hoje vai ser às 11h30 (Horário de Brasília) na Allianz Arena pela 20ª rodada.

Os bávaros vem de vitória em cima do Wolfsburg, enquanto o Bochum venceram o Hoffenheim em casa.

Onde vai passar jogo do Bayern de Munique x Bochum

O jogo do Bayern de Munique hoje tem transmissão ao vivo do OneFootball, às 11h30, horário de Brasília, de graça para todo o Brasil neste sábado.

A partida do Campeonato Alemão estará disponível com exclusividade para todos os torcedores brasileiros através da plataforma OneFootball. A novidade é que dá para assistir de graça através dos dispositivos móveis, Android e iOS, sem precisar pagar nada ou se inscrever.

Nenhum canal de TV vai exibir o confronto neste sábado.

Horário: 11h30 (horário de Brasília)

Onde assistir ao vivo: OneFootball

Quais equipes jogam o Campeonato Alemão

Disputam a primeira divisão do Campeonato Alemão as equipes de Augsburg, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Borussia Monchengladbach, Bayer Leverkusen, Colônia, Mainz, Union Berlin, RB Leipzig, Freiburg, Eintracht Frankfurt, Wolfsburg, Werder Bremen, Hoffenheim, Bochum, Stuttgart, Hertha Berlin e Schalke 04.

São dezoito equipes na competição jogando em 34 rodadas, primeiro e segundo turno em pontos corridos.

O primeiro colocado será declarado o campeão, enquanto os três últimos rebaixados.

Escalações de Bayern de Munique x Bochum

O goleiro Neuer segue fora do plantel, assim como Hernandez, Mane e Mazraoui, lesionados. Já Kimmich está suspenso.

Escalação do Bayern de Munique hoje: Sommer; Cancelo, Upamecano, De Ligt, Davies; Musiala, Goretzka, Sane; Müller, Coman e Choupo-Moting.

Esser, Gamboa e Grave seguem indisponíveis para o jogo de hoje.

Escalação do Bochum hoje: Riemann; Janko, Ordets, Masovic, Soares; Stoger, Losilla, Kunde; Asano, Hofmann e Antwi-Adjei.

Rodada da Bundesliga

Além do jogo do Bayern de Munique, outros embates também são válidos pela vigésima rodada do Campeonato Alemão neste fim de semana.

Sexta-feira, 10/02:

Schalke 04 x Wolfsburg - 16h30

Sábado, 11/01:

Werder Bremen x Borussia Dortmund - 11h30

Mainz x Augsburg - 11h30

Bayern de Munique x Bochum - 11h30

Hoffenheim x Bayer Leverkusen - 11h30

Freiburg x Stuttgart - 11h30

RB Leipzig x Union Berlin - 14h30

Domingo, 12/02:

Hertha Berlin x Borussia M. - 11h30

Colônia x Eintracht Frankfurt - 13h30

