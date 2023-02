Saiba como assistir aos jogos do Mundial no CazéTV. Foto: Reprodução Twitter @Casimiro

Cazé TV: como assistir o Mundial de Clubes pelo canal do Casimiro no Youtube e Twitch

Além de assistir o Mundial de Clubes da FIFA na televisão, o torcedor também pode acompanhar os jogos da edição pela internet e o melhor: de graça. O canal do Casimiro, maior streamer do Brasil exibirá todos os embates da competição em seu canal no Youtube e Twitch. Saiba como assistir ao Mundial pelo canal do Cazé e como funciona.

Como assistir aos jogos do Mundial de Clubes no CazéTV no Youtube

O CazéTV é um canal que funciona exclusivamente no Youtube. Criado pelo influenciador Casimiro, o canal exibe jogos de futebol como o Campeonato Carioca, a Copa do Mundo no ano passado e agora o Mundial de Clubes da FIFA, onde o Flamengo vai jogar

O torcedor pode assistir aos jogos do Mundial no CazéTV de graça e ao vivo.

Dá para assistir tanto no computador, através do navegador na internet, ou no aplicativo pelo celular, tablet ou até mesmo na smartv. Basta abrir o Youtube, procurar por "CazéTV" na barra de busca e escolher a primeira opção, aquela que aparece a logo do streamer.

Depois, basta entrar na aba "Ao vivo", e aí escolher o jogo que vai acompanhar no Mundial de Clubes. É totalmente de graça, não precisa se inscrever ou baixar, além de não precisar pagar por nada para assistir.

Assistir jogos do Mundial de Clubes no CazéTV na Twitch

Outra opção é assistir através do canal Casimito, na Twitch, plataforma de vídeos ao vivo.

O torcedor não precisa se inscrever ou baixar nada para assistir ao canal de entretenimento e esportes. Basta acessar o site da Twitch, procurar por "Casimito" ou "Casimiro", clicar na primeira opção disponível e entrar no canal do influenciador.

A transmissão ao vivo começa automaticamente após o anúncio de 30 segundos. Porém, não dá para comentar no chat ao lado do vídeo, sendo necessário se cadastrar no site da Twitch. Clique em "Entrar" e digita o seu usuário se já tem uma conta no site. Caso contrário, clique em "Cadastrar-se".

Lembrando que assim como no Youtube, a Twitch também está disponível no aplicativo de graça.

Quem é Casimiro?

Quem vive no mundo da internet com certeza já ouviu falar de Casimiro. O jornalista carioca Casimiro Miguel, de 28 anos, é o maior streamer do Brasil.

Casimito ou Cazé tornou-se um dos streamers mais assistidos do país. Durante a pandemia ele abriu o seu próprio canal na Twitch, plataforma de lives ao vivo, para reagir a eventos, jogos de futebol e vídeos engraçados. Com o bom humor e carisma, logo conquistou o público.

Antes de abrir o seu próprio canal na Twitch, Casimiro particpou do EI Games, programa do antigo Esporte Interativo, hoje TNT Sports. No Youtube, ele gravava vídeos ao lado de Pedro Certezas no canal de esportes De Sola.

Casimiro atingiu mais de 1 milhão de inscritos na plataforma da Twitch no primeiro ano dentro da plataforma. No Youtube seus canais somam 6,6 milhões de inscritos no Cazé TV, e mais de 3 milhões no Cortes do Casimito. No prêmio eSports Brasil, ele ganhou o prêmio de Personalidade do Ano.

