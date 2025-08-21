Onde assistir o jogo do Corinthians feminino hoje escalação (21/08/25)

O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira, 21 de agosto, em jogo contra o Realidade Jovem. O duelo é válido pela 7ª rodada do Paulistão Feminino 2025 e o Estádio João Mendes Athayde, em São José do Rio Preto, recebe os times.

Transmissão Corinthians feminino hoje

O jogo terá transmissão da Record News pela TV Aberta, e também no Space, na TV Fechada. A Max e CazéTV exibem pela internet.

As jogadoras do Corinthians escaladas para hoje são: Kemelli Trugilho; Juliete, Leticia Teles, Mariza e Gi Fernandes; Eudmilla, Dayana Rodríguez, Yaya e Gisela; Vic Albuquerque e Jhonson.

Veja o resumo do Paulista até aqui:

O Corinthians lidera o campeonato com 15 pontos em 6 jogos, somando 5 vitórias e apenas 1 derrota.

Palmeiras aparece em 2º lugar com 13 pontos em 7 partidas.

São Paulo está em 3º com 12 pontos, seguido de perto pela Ferroviária, que tem 11.

Bragantino e Santos dividem a 5ª colocação com 8 pontos cada, ambos em campanha equilibrada (2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas).

Taubaté ocupa a 7ª posição, com 6 pontos em 7 jogos.

Na lanterna, o Realidade Jovem soma apenas 1 ponto em 6 partidas.

O Campeonato Paulista Feminino começa com as oito equipes se enfrentando em turno e returno, em busca de uma vaga na fase decisiva. Ao final da primeira etapa, os quatro primeiros colocados avançam para as semifinais, enquanto os clubes que terminarem entre a quinta e a oitava posição disputam a Copa Paulista Feminina.

Em caso de igualdade na pontuação, os critérios de desempate são definidos na seguinte ordem: maior número de vitórias, melhor saldo de gols, mais gols marcados, menor número de cartões vermelhos, menor número de cartões amarelos e, se necessário, sorteio.

As fases semifinal e final são realizadas em sistema mata-mata, com jogos de ida e volta. Caso haja empate em pontos ao término dos dois confrontos, a classificação é decidida pelo saldo de gols no duelo. Se ainda assim persistir a igualdade, a vaga ou o título será definido nos pênaltis.