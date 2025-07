Guia completo do confronto da 15ª rodada do Brasileirão

Onde assistir o jogo do Fortaleza e Bahia hoje no Brasileirão (19/7)

Na tarde deste sábado, 19 de julho, acontece o clássico Fortaleza e Bahia no Brasileirão. A partida ocorre na Arena Castelão, e será o primeiro jogo do técnico Renato Paiva à frente do Fortaleza, que busca encerrar o jejum de nove partidas sem vitória na Série A e sair da zona de rebaixamento.

Onde vai passar Fortaleza e Bahia hoje

A partir das 16h, começa a transmissão do jogo do Fortaleza e Bahia será exclusiva pelo Premiere (pay-per-view), com início previsto para as 16h de Brasília. Também será possível acompanhar online via Globoplay, por meio do sinal do Premiere. Não vai passar em TV aberta ou em plataformas de streaming grátis.

Situação das equipes no Brasileirão

– Bahia se mantém na 4ª posição, com 24 pontos, trafegando no G‑4 graças a uma sequência de três vitórias consecutivas no Brasileirão.

– Fortaleza amarga a 19ª colocação, sendo vice‑lanterna, com apenas 10 pontos e uma desvantagem de campanha que preocupa.

Neste sábado também tem jogo do Corinthians.

Escalação prevista

O time do Fortaleza deve entrar em campo com Vinicius Silvestre, Mancuso, Brítez, Kuscevic, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Rossetto; José Herrera (Marinho), Breno Lopes e Adam Bareiro (Lucero).

O Bahia de Rogério Ceni deve ir com a seguinte escalação: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo (Gabriel Xavier) e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga (Kayky) e Lucho Rodríguez.