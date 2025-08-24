Onde assistir o jogo do Fortaleza e Mirassol hoje no Brasileirão (24/8)

Na tarde deste domingo, 24 de agosto, acontece o jogo do Fortaleza e Mirassol no Brasileirão. A partida ocorre na Arena Castelão, e uma vitória é essencial para o time do técnico Renato Paiva sair da zona de rebaixamento.

Onde vai passar Fortaleza e Mirassol hoje

A transmissão do jogo do Fortaleza e Mirassol será exclusiva pelo Premiere (pay-per-view), com início previsto para as 18h30 de Brasília. Também será possível acompanhar online via Globoplay, por meio do sinal do Premiere. Não vai passar em TV aberta ou em plataformas de streaming grátis.

Situação das equipes no Brasileirão:

O Fortaleza está em uma fase complicada, sendo atualmente vice-lanterna, com apenas 15 pontos conquistados em 19 jogos. O técnico Renato Paiva, que assumiu o comando em meados de julho, enfrenta uma série desfalques por suspensão e lesões.

O Mirassol vive seu melhor momento na história: ocupa o 7º lugar, com 29 pontos em 18 jogos. Sofreu apenas 3 derrotas até aqui e uma sequência recente excelente com 4 vitórias e 1 empate nos últimos cinco jogos.

Escalação prevista

O time do Fortaleza deve entrar em campo com Helton Leite, Tinga, Gustavo Mancha, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Lucca Prior; Marinho, Allanzinho e Lucero.

O Mirassol deve ir com a seguinte escalação: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo e Danielzinho; Negueba, Edson Carioca (Carlos Eduardo) e Chico da Costa.