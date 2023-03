Onde assistir o jogo do Napoli x Atalanta hoje ao vivo - 11/03/2023

O Napoli está cada vez mais próximo de se tornar o campeão italiano na temporada. O elenco napolitano recebe a Atalanta neste sábado, 11 de março, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano às 14h (Horário de Brasília). O jogo do Napoli vai ser no Estádio Diego Armando Maradona.

O elenco do Napoli soma 65 pontos em 25 partidas no Campeonato Italiano, com 21 vitórias, dois empates e apenas duas derrotas. No último fim de semana o grupo perdeu para a Lazio no clássico italiano, mas ainda mantém a vantagem de quinze pontos com a Inter, segunda colocada na classificação.

Do outro lado, a Atalanta ocupa a sexta posição com 42 pontos, conquistados em 12 vitórias, seis empates e sete derrotas na temporada. O time não vence há três rodadas e por isso o triunfo no clássico é tão importante para retomar o caminho das vitórias.

Transmissão do jogo do Napoli x Atalanta hoje ao vivo

O jogo do Napoli e Atalanta hoje vai passar na ESPN 4 e Star Plus, serviço de streaming, ao vivo para todo o Brasil neste sábado. O duelo do Campeonato Italiano será exibido no canal de televisão da TV paga.

O Star Plus é um serviço de streaming de entretenimento e esportes para assinantes. É preciso pagar o valor mensal para ter acesso aos filmes, séries e programas disponíveis na plataforma. Entre R$ 32,90 até R$ 55,90, o torcedor compra o combo e tem as diferentes opções ao seu alcance.

Dá para assistir no celular, computador, tablet ou smartv.

Escalações do jogo de hoje

Confira as escalações que os times devem adotar neste sábado para o encontro do Campeonato Italiano.

Escalação do Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Olivera; Zielinski, Lobotka, Zambo Anguissa; Lozano, Osimhein e Kvaratskhelia.

Escalação da Atalanta: Musso; Rafael Tolói, Demiral, Djimsiti; Ruggeri, Koopmeiners, De Roon, Maehle; Lookman, Hojlund e Boga.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SSC Napoli (@officialsscnapoli)

Próximo jogo na Champions

O Napoli enfrenta na próxima quarta-feira, 15 de março, o Eintracht Frankfurt, pelo jogo de volta nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O embate está marcado para às 17h (Horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, na Itália.

No primeiro jogo, o Napoli venceu o Frankfurt por 2 a 0, gols de Osimhein e Di Lorenzo no primeiro e segundo tempo. Para deixar a situação ainda mais complicada para o elenco alemão, Muani foi expulso e por isso estará fora da partida na próxima quarta.

A transmissão vai ser na TNT, canal da TV paga, e no HBO Max, serviço de streaming.

Leia também:

Saiba quem são os maiores campeões do Campeonato Italiano