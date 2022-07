Onde assistir o jogo do PSG hoje x Urawa Reds e horário (23/07)

Tem Neymar, Messi e Mbappé em campo! Onde assistir o jogo do PSG hoje? Cumprindo agenda de amistosos no Japão, o time francês enfrenta o Urawa Reds neste sábado, 23 de julho, no Estádio Saitama, na cidade de Saitama, a partir das 07h (Horário de Brasília). Válido pela pré-temporada, confira onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir o jogo do PSG hoje ao vivo?

O jogo do PSG hoje vai passar na ESPN e Star +, a partir das 07h (Horário de Brasília), diretamente do Estádio Saitama neste sábado, em rodada de amistosos.

Sem transmissão pela televisão aberta, o confronto internacional vai passar no canal da ESPN, disponível em operadoras de TV por assinatura. O torcedor deve obter em sua programação a emissora.

Para quem não é assinante da TV paga, aí a opção é o Star +, plataforma de streaming para assinantes, disponível no celular, tablet, computador e smart TV.

Pré-temporada de PSG e Urawa Reds

A pré-temporada do Paris Saint-German começou com tudo. O elenco abriu a sua agenda de amistosos contra o Quevilly, com vitória. Depois, voou para o Japão onde já venceu o Frontale por 2 a 1, com participação de Neymar, Messi e Mbappé em campo. Agora, terá mais um desafio na Ásia e com presença forte da torcida.

Do outro lado, o Urawa Reds está em casa, mas deve ser atrapalhado também com os gritos de apoio ao time francês, principalmente por torcedores apaixonados e fãs de Messi, Neymar e Mbappé. Enquanto joga o amistos, o Urawa ainda disputa o Campeonato Japonês, ocupando a 8ª posição com 29 pontos.

Neymar vai jogar hoje no PSG?

Sim, ao que tudo indica Neymar vai jogar hoje com o PSG. O clube não divulgou uma lista de relacionados para a partida, mas o brasileiro foi titular no jogo passado, contra o Frontale, ao lado de Messi e Mbappé e, por isso, deve sim entrar em campo neste sábado.

Neymar viveu um grande drama com o Paris depois que a imprensa francesa garantiu que a diretoria estava negociando o jogador. No entanto, ao ativar uma cláusula de renovação de seu contrato, ele permanece até 2027, como noticiou o jornal francês L’ Equipe.

Em clique nas redes sociais, Neymar é visto treinando sempre com o grupo.