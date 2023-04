Onde vai passar Juventus x Verona e horário do Italiano - 01/04/2023

Disputa no futebol italiano será transmitida ao vivo no serviço de streaming

A Juventus recebe na tarde deste sábado o Verona pela 28ª rodada do Campeonato Italiano, a reta final da temporada no futebol internacional. A bola vai rolar entre Juventus x Verona hoje no Juventus Stadium, a partir das 15h45 (Horário de Brasília). Enquanto um briga na parte de cima, o outro quer fugir do rebaixamento.

A Juventus ocupa a sétima posição com 41 pontos, enquanto o Verona está em 18º lugar com 19 pontos, cinco pontos de diferença com o primeiro time fora da degola.

Onde assistir jogo da Juventus x Verona hoje ao vivo

Juventus x Verona hoje será transmitido no Star Plus ao vivo para todo o Brasil. Nenhum canal de televisão vai exibir o embate do Campeonato Italiano neste sábado.

O torcedor pode assistir ao jogo da Juventus em qualquer lugar do país. Só dá para sintonizar a plataforma de streaming caso seja assinante, ou seja, desembolse o valor necessário por mês para ter acesso total ao catálogo de filmes, séries e futebol ao vivo.

Qual a escalação da Juventus para hoje?

Juventus:

Verona:

Quantos títulos a Juventus tem no Campeonato Italiano?

Maior campeã da história do futebol italiano, a Juventus levantou a taça em 36 oportunidades. A primeira edição em que conquistou o título foi em 1905, enquanto o torneio ainda era chamado de Campeonato Italiano e não Série A, a liga italiana de futebol.

A última taça levantada pela Velha Senhora foi em 2019/20. Desde então, a Juve passa por uma severa crise de títulos italianos. Na temporada 2020/21, o time terminou em quarto lugar, e no ano seguinte novamente no mesmo lugar.

A Juve não pode mais brigar pelo título este ano, mas ainda quer conquistar a vaga na Champions.

Próximo jogo da Juventus

Após enfrentar o Verona no fim de semana, a Juventus vai disputar a primeira partida da semifinal da Copa Itália na terça-feira, 04 de abril, diante da Inter de Milão.

O jogo vai ser no Juventus Stadium, em Turim, às 16h (Horário de Brasília). A transmissão ainda não foi definida, mas é certo que o torcedor só poderá assistir na TV fechada e no serviço de streaming.

A Juve é a maior campeã da história da Copa da Itália com 14 títulos, enquanto a Inter possui oito conquistas.

