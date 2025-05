Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje e escalação na Sula

O Corinthians enfrenta o Racing-URU na Sul-Americana nesta quarta-feira, às 19h. O Timão precisa vencer nesta noite para conseguir a classificação no mata-mata do torneio. Memphis Depay não deve ser escalado por Dorival.

Quem transmite Racing x Corinthians hoje?

O jogo tem transmissão da Disney+ e ESPN. O streaming está disponível para assistir no próprio site, onde o torcedor pode acessar pelo computador ou através do navegador nos dispositivos móveis, e também nos aplicativos para celular, tablet e smartv.

A ESPN também será responsável por transmitir o jogo do Corinthians ao vivo nesta terça. Porém, apenas assinantes da TV paga tem acesso ao canal.

Escalação

O Corinthians tem alguns desfalques no jogo da Sula desta noite, como Félix Torres, que está suspenso; Rodrigo Garro, em tratamento de tendinopatia patelar no joelho direito; Gustavo Henrique, em tratamento de hérnia inguinal; Memphis Depay, que está com entorse no tornozelo direito; Raniele, que apresenta edema no músculo anterior da coxa direita.

O jogadores devem ser poupados mirando o confronto contra o Santos no domingo pelo Brasileirão.

Por isso, Dorival Júnior deve escalar Hugo Souza; Léo Maná, André Ramalho, Cacá (João Pedro Tchoca) e Fabrizio Angileri (Matheus Bidu); José Martínez, Maycon (Charles), André Carrillo (Pendurado) e Igor Coronado; Talles Magno (Héctor Hernández) e Romero.

Os uruguaios devem escalar Lautaro Amadé; Guillermo Cotugno, Gastón Bueno, Maximiliano Pinela; Agustín Pereira, Martín Ferreira, Juan Pablo Bosca, Lucas Rodríguez; Mateo Cáceres, Bautista Tomati e Alejandro Severo.

O que o Corinthians precisa para se classificar?

Avançam para as oitavas de final da Sul-Americana os oito líderes da fase de grupos, que se classificam diretamente, além dos oito vencedores dos playoffs, que funciona como uma espécie de repescagem entre os segundos e terceiros colocados dos grupos.

Para seguir na disputa, o Corinthians precisa vencer o jogo contra o América do Cali, ainda a ser marcado.

Grupo C

1º Huracán – 10 pts

2º América de Cali – 6 pts

3º Corinthians – 5 pts

4º Racing – 0 pts