Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Atlético-MG ao vivo (18/10/25)

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Atlético-MG ao vivo (18/10/25)

Neste sábado, 18 de outubro, tem jogo do Corinthians em casa, na Neo Química Arena, em São Paulo. O timão enfrenta o Atlético-MG na 29ª rodada do Brasileirão, a partir das 18h30 (de Brasília). Os times estão em posição diferentes na tabela: o Alvinegro está na 13ª posição e o Galo em 14º lugar.

Onde assistir o Corinthians hoje?

Para assistir o jogo do Corinthians e Galo hoje, os torcedores tem apenas a opção da Amazon Prime. A plataforma é o serviço de streaming da Amazon que oferece milhares de filmes, séries e produções originais. Disponível em diversos dispositivos, a plataforma exige apenas uma assinatura do Amazon Prime.

Antes de mais nada, é preciso ter uma conta Amazon com assinatura ativa do serviço Prime. Quem ainda não é cliente pode seguir esse passo a passo:

1 – Acesse: www.amazon.com.br/prime

2 – Clique em “Teste grátis por 30 dias” (caso seja sua primeira vez)

3 – Faça login ou crie uma conta Amazon

Memphis e Neymar vão jogar? Escalação do jogo

O Corinthians contará com reforços importantes para a partida. O goleiro Hugo Souza, o zagueiro Félix Torres e o atacante Romero retornam após a Data Fifa e estão novamente à disposição de Dorival Júnior, que também volta ao comando depois de cumprir duas rodadas de suspensão.

A dúvida principal está no setor ofensivo: o técnico pode apostar no trio GYM (Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay) desde o início, já que Depay e Garro vêm apresentando boa condição física nos treinos.

A escalação deve ter Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; Maycon, Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Gui Negão) e Yuri Alberto.

Do outro lado, o Atlético-MG também terá reforços. Júnior Santos e Alan Franco retornam da Data Fifa, enquanto Vitor Hugo e Igor Gomes voltam após cumprirem suspensão. Como o time encara o primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana na próxima terça-feira, Sampaoli deve poupar alguns titulares e fazer ajustes na equipe. Hulk é uma das opções que podem aparecer entre os relacionados.

O Galo deve escalar Everson, Saravia, Victor Hugo e Alonso, Guilherme Arana (Caio), Alan Franco, Fausto Vera, Bernard (Igor Gomes), Gustavo Scarpa, Hulk (Dudu) e Rony.