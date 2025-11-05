Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Bragantino ao vivo (05/11/25)

Nesta quarta-feira, 5 de novembro, tem jogo do Corinthians no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O timão enfrenta o Bragantino na 32ª rodada do Brasileirão, a partir das 19h (de Brasília). Os times não estão distantes na tabela, já que o Alvinegro ocupa 10ª e o RB está 14º, então qualquer pontuação nessa reta final de campeonato pode fazer diferença.

Onde assistir o Corinthians hoje?

O jogo desse domingo entre Corinthians e Bragantino terá transmissão da TV Globo e também do Premiere, a partir das 19h. O horário da transmissão pode começar um pouco mais cedo, já que o pré-jogo de emissoras trazem informações de jogadores e do próprio time titular.

O Premiere, pay-per-view da Globo, está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo em todo o país. Quem assina o pacote de futebol por mês tem acesso à todos os jogos do seu time do coração no Campeonato Brasileiro.

Memphis e Yuri Alberto jogam? Escalação do jogo

Para essa rodada, o Corinthians entra em campo com Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Raniele, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

RB Bragantino tem Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Vanderlan; Gabriel, Juninho Capixaba e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Laquintana e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.