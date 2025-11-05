Futebol

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Bragantino ao vivo (05/11/25)

Saiba onde assistir o jogo da 32ª rodada do Brasileirão

Escrito por Anny Malagolini
Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje Foto: Getty Images

Nesta quarta-feira, 5 de novembro, tem jogo do Corinthians no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O timão enfrenta o Bragantino na 32ª rodada do Brasileirão, a partir das 19h (de Brasília). Os times não estão distantes na tabela, já que o Alvinegro ocupa 10ª e o RB está 14º, então qualquer pontuação nessa reta final de campeonato pode fazer diferença.

Onde assistir o Corinthians hoje?

O jogo desse domingo entre Corinthians e Bragantino terá transmissão da TV Globo e também do Premiere, a partir das 19h. O horário da transmissão pode começar um pouco mais cedo, já que o pré-jogo de emissoras trazem informações de jogadores e do próprio time titular.

O Premiere, pay-per-view da Globo, está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo em todo o país. Quem assina o pacote de futebol por mês tem acesso à todos os jogos do seu time do coração no Campeonato Brasileiro.

Memphis e Yuri Alberto jogam? Escalação do jogo

Para essa rodada, o Corinthians entra em campo com Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Raniele, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

RB Bragantino tem Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Vanderlan; Gabriel, Juninho Capixaba e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Laquintana e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Confira qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje (05/11/25)

Em qual canal vai passar o jogo do Benfica x Bayer Leverkusen hoje

Onde assistir o jogo do Al Nassr x Goa hoje com CR7

Em qual canal vai passar o jogo do Real Madrid x Liverpool

Onde assistir jogo do Sporting x Juventus ao vivo na Champions League

Saiba qual jogo passa hoje no SBT pela Champions hoje (04/11/25)

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes