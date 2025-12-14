Futebol

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Cruzeiro ao vivo (14/12/25)

Jogo acontece na Neo Química Arena

Escrito por Anny Malagolini
Neste domingo, 14 de dezembro, acontece o jogo do Corinthians x Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil. Os times entram em campo hoje, na Neo Química Arena, buscando vaga na final contra o Vasco ou Flamengo. O Timão entra em campo com vantagem.

Onde assistir o Corinthians hoje?

O jogo de hoje entre Corinthians e Cruzeiro terá transmissão da TV Globo, Sportv, GE TV e Premiere, a partir das 18h. O horário da transmissão pode começar um pouco mais cedo, já que o pré-jogo de emissoras trazem informações de jogadores e do próprio time titular.

O Premiere, pay-per-view da TV Globo, está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo em todo o país. Quem assina o pacote de futebol por mês tem acesso à todos os jogos do seu time do coração no Campeonato Brasileiro.

A TV Globo também vai exibir o duelo através do Globoplay e de graça. Basta fazer um cadastro e acessar a transmissão.

Na Globo, a transmissão será na voz de Gustavo Villani e com os comentários de Caio Ribeiro e Ricardinho. No sportv, a narração fica por conta de Paulo Andrade, com os comentários de Ana Thaís Matos e Paulo Nunes. E na Ge TV, Vinicius Rodrigues narra, acompanhado no estúdio dos comentaristas Luana Maluf e Rafael.

Yuri Alberto vai jogar? Escalação do jogo

O Corinthians adotou cautela máxima nos últimos dias e evitou dar pistas sobre a real condição de Raniele e Yuri Alberto. Internamente, porém, a avaliação é positiva. O volante, ausência até mesmo no banco no duelo de ida, voltou a treinar e deve ser opção para Dorival Júnior. Já o camisa 9, apesar do incômodo sentido na partida passada, tende a começar jogando mais uma vez.

Rodrigo Garro também entra na conta. Recuperado de problema físico, o meia foi relacionado na primeira semifinal e novamente aparece como alternativa. A dúvida é estratégica: Dorival avalia se o argentino inicia a partida ou se será acionado ao longo do jogo.

Com esse cenário, a formação mais provável do Corinthians tem Hugo Souza no gol; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu na defesa; José Martínez (ou Raniele), Maycon, André Carrillo e Breno Bidon (ou Rodrigo Garro) no meio; Memphis Depay e Yuri Alberto – mas com Gui Negão ou Vitinho como alternativa.

Sem Lucas Romero, que está pendurado, o Cruzeiro deve escalar Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Silva, Matheus Henrique (Walace), Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

