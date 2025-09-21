Futebol

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Sport ao vivo (21/09/25)

Jogo vai ter transmissão na TV aberta

Escrito por Anny Malagolini
Neste domingo, 21 de setembro, tem jogo do Corinthians na casa do rival, na Ilha do Retiro. O timão enfrenta o Sport na 24ª rodada do Brasileirão, a partir das 17h30 (de Brasília). O time pernambucano está em último lugar na tabela e tem grandes chances de jogar na Série B em 2026.

Onde assistir o jogo do Corinthians hoje?

O jogo desse domingo entre Corinthians e Sport terá transmissão da TV Globo para os estados do Recife e São Paulo – com retransmissão ao vivo e gratuita pelo Globoplay. O Premiere também fará a transmissão a partir das 17h05.

Na Globo, Everaldo Marques narra, com os comentários de Alline Calandrini e Caio Ribeiro. No Premiere a narração é de Dandan Pereira, com as análises de Danny Morais e Renata Mendonça

O Premiere, pay-per-view da Rede Globo, está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo em todo o país. Quem assina o pacote de futebol por mês tem acesso à todos os jogos do seu time do coração no Campeonato Brasileiro.

Existe também a possibilidade de acompanhar através do mosaico, onde a tecnologia possibilita o torcedor a ver diferentes partidas ao mesmo tempo. Entre em contato com o seu operador para adquirir o pay-per-view. Dá para comprar o pacote apenas do seu time ou do campeonato completo.

Escalação para o jogo

O atacante Memphis Depay está lesionado e não joga hoje. O atacante Gui Negão e os meio-campistas Rodrigo Garro, Charles e André Carrillo estão lesionados e ficaram em São Paulo.

Por isso, a escalação do Corinthians tem Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheuzinho, Maycon, José Martínez, Breno Bidon e Matheus Bidu; Vitinho e Yuri Alberto.

O Sport tem Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido (Igor Cariús); Rivera, Zé Lucas e Matheusinho (Lucas Kal/Hyoran); Barletta, Léo Pereira (Matheusinho) e Derik.

