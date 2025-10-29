Onde vai passar o jogo do Flamengo e escalação hoje na semifinal

Onde vai passar o jogo do Flamengo e escalação hoje na semifinal

O Rubro Negro entra em campo nesta quarta-feira, 20 de outubro, buscando sua vaga na final da Libertadores. O Flamengo visita os argentinos do Racing no El Cilindo pela volta da semifinal da Libertadores 2025. O jogo às 21h30 (de Brasília), então veja a escalação e saiba onde assistir.

Em qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo e Racing vai passar hoje na TV Globo e no Paramount. Na TV aberta, a transmissão começa logo após a novela Três Graças. A narração é de Luis Roberto, com os comentários de Junior e Roger Flores

Para se tornar assinante do Paramount é só acessar o site (www.paramountplus.com) pelo computador ou no próprio celular. Clique em “assine Paramount+”, depois a opção “continuar” e crie a sua conta. O site também irá pedir as informações para o pagamento.

Se vencer hoje, o Flamengo pode jogar a final contra Palmeiras ou LDU.

Escalação

O time brasileiro tem dois desfalques: Everton Cebolinha, que está tratando uma lesão no quadril, e Pedro, que está com um fratura no antebraço. Com isso, a escalação do Flamengo de Filipe Luís deve contar com Rossi; Varela (Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Saúl (Lino); Plata, Arrascaeta e Carrascal.

O Racing deve escalar Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Agustín Almendra, Zucilino; Santiago Solari, Maravilla Martínez e Balboa.

Piero Maza (CHI) é o árbitro da partida.