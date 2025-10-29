Futebol

Onde vai passar o jogo do Flamengo e escalação hoje na semifinal

Partida começa às 21h30 e vale vaga na final

Escrito por Anny Malagolini
Onde vai passar o jogo do Flamengo Foto: Getty Images

O Rubro Negro entra em campo nesta quarta-feira, 20 de outubro, buscando sua vaga na final da Libertadores. O Flamengo visita os argentinos do Racing no El Cilindo pela volta da semifinal da Libertadores 2025. O jogo às 21h30 (de Brasília), então veja a escalação e saiba onde assistir.

Em qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo e Racing vai passar hoje na TV Globo e no Paramount. Na TV aberta, a transmissão começa logo após a novela Três Graças. A narração é de Luis Roberto, com os comentários de Junior e Roger Flores

Para se tornar assinante do Paramount é só acessar o site (www.paramountplus.com) pelo computador ou no próprio celular. Clique em “assine Paramount+”, depois a opção “continuar” e crie a sua conta. O site também irá pedir as informações para o pagamento.

Se vencer hoje, o Flamengo pode jogar a final contra Palmeiras ou LDU.

Escalação

O time brasileiro tem dois desfalques: Everton Cebolinha, que está tratando uma lesão no quadril, e Pedro, que está com um fratura no antebraço. Com isso, a escalação do Flamengo de Filipe Luís deve contar com Rossi; Varela (Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Saúl (Lino); Plata, Arrascaeta e Carrascal.

O Racing deve escalar Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Agustín Almendra, Zucilino; Santiago Solari, Maravilla Martínez e Balboa.

Piero Maza (CHI) é o árbitro da partida.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde assistir o jogo do Liverpool x Crystal Palace hoje e escalações

Em qual canal vai passar o jogo do Benfica x Tondela hoje

Onde assistir online o jogo do Brasil feminino hoje x Itália em Amistoso

Em qual canal vai passar o jogo do Betis x Atlético de Madrid e escalação

GreJu: onde assistir jogo do Grêmio x Juventude no domingo pelo Brasileirão

Onde vai passar o jogo do Real Madrid e Barcelona hoje às 12h15

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes