Após conquistar a América em 1981 e 2019, o Flamengo busca defender o título da Libertadores. Atuais campeões da Libertadores, segue como favoritos ao titulo. Relembre as conquistas do Mengão no torneio.

Flamengo na Libertadores: relembre as conquistas do rubro-negro no torneio

Atual campeão, o Flamengo disputa sua decima sexta edição de Libertadores da América e segue em busca do tricampeonato da competição. Desse modo, é um dos favoritos ao título esta temporada. Segundo pesquisa realizada pelo Portal Transfermarkt, o rubro-negro é o elenco mais caro da Libertadores e possui time avaliado em cerca de 740 milhões de reais. O clube levantou o caneco por duas vezes; em 81, seu ano de estreia na competição, bem como em 2019, ultima edição do torneio. Relembre os dois títulos rubro-negros na Copa.

Como foi em 81, ano da primeira conquista!?

Em 1981, ano da primeira conquista rubro-negra da Libertadores, o Flamengo conseguiu a vaga no torneio após levantar o Campeonato Brasileiro de 1980, curiosamente ano de seu primeiro título do nacional. Ao passo que o outro representante canarinho no torneio foi o Atlético Mineiro, vice-campeão brasileiro no ano anterior.

Assim como o Brasil, os outros nove países da América do Sul (Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela) tinham direito a duas vagas cada, ao passo que o campeão da competição anterior, (Nacional -URU), tinha vaga garantida na competição seguinte.

Outra curiosidade da Libertadores à época consistia em grupos com quatro clubes de apenas dois países. Desse modo, o Flamengo disputou o Grupo 3, ao lado de Atlético Mineiro, Cerro Porteño e Olímpia, equipes paraguaias.

Fase final de 81

Desse modo, com cinco grupos na competição, estes com quatro equipes cada, avançaram a fase seguinte da Libertadores apenas os primeiros colocados de suas respectivas chaves, ou seja, cinco equipes, as quais somou-se o Nacional, então detentor do título.

Na fase semifinal, seis equipes dividiram-se em dois grupos de três, e disputavam no sistema todos-contra-todos, em turno e returno, a vaga na decisão, que ficaria com quem somasse mais pontos nesta fase.

Desse modo, o Flamengo, líder de seu grupo ao lado do Atlético Mineiro, ambos com oito pontos, chegou as semifinais após bater o próprio Galo em uma partida desempate, disputada no Serra Dourada em Goiânia. A partida foi interrompida aos 37 minutos da segunda etapa em 0 a 0, após os atleticanos excederem o limite de jogadores expulsos. Desse modo, vaga do Flamengo.

Semifinais e final de 81

Nas semifinais, o Flamengo jogou contra o Jorge Wilstermann da Bolívia, e o Deportivo Cali, da Colômbia, no mesmo sistema de disputa. Quatro jogos, quatro vitórias, dez gols marcados e apenas dois sofridos.

A final da Libertadores daquele ano reuniu o Flamengo, e o Cobreloa-CHI, e bem como os rubro-negros, chegavam invictos a decisão. O Flamengo venceu o primeiro confronto da final por 2 a 1 com dois gols de Zico, ao passo que o Cobreloa marcou com Merello.

O atacante foi o autor do gol da vitória dos chilenos na segunda partida das finais, vencida por 1 a 0. Desse modo, a decisão foi definida em um jogo 3, disputado em campo neutro.

30 mil pessoas acompanharam em Montevideo-URU, outra belíssima exibição de Zico que marcou outros dois gols e selou a conquista da primeira Libertadores da América para o Flamengo. Dos 28 gols anotados pelos rubro-negros na competição, Zico marcou 11, e acabou eleito o artilheiro e melhor jogador da Libertadores daquele ano.

Como foi o bicampeonato de 2019?

Bem como trinta e oito anos mais tarde, o Flamengo conquistou pela segunda vez a América. Na primeira fase os rubro-negros lideraram o grupo D da competição, ao lado de LDU do Equador, Penãrol-URU e San José-BOL. Com 10 pontos, três vitórias, um empate e duas derrotas, o Flamengo avançou as oitavas de final da Libertadores pelo saldo de gols, maior do que de Peñarol e LDU, que assim como o Flamengo, conquistaram 10 pontos cada.

Nas oitavas de final contra o Emelec-EQU, o Flamengo avançou nos pênaltis após perder o primeiro jogo por 2 a 0 fora de casa e reverter o marcador no Rio de Janeiro na semana seguinte.

Nas quartas de final, bem como nas semifinais, os rubro-negros venceram respectivamente Internacional e Grêmio. Contra o colorado, uma vitória e um empate, placar agregado de 3 a 1 e sequência na competição. Após empate em 1 a 1 contra o tricolor na primeira partida das semis, sonora goleada por 5 a 0 no Maracanã, e vaga na final.

Desse modo, a finalíssima foi contra o River Plate, campeão da Libertadores em 2018, e defensor do título do torneio. Pela primeira vez na história, a competição fora decida em jogo único e em campo neutro. Mais de 59 mil pessoas viram o Flamengo vencer o confronto já nos instantes finais e levantar a taça.

Atrás do placar desde os 14 minutos de jogo, quando Borré abriu o placar para o River Plate, o Flamengo conseguiu o empate apenas aos 44 do segundo tempo, bem como a virada, aos 48, fatores que dramatizaram ainda mais a conquista Flamenguista, que teve Gabigol como artilheiro com nove tentos marcados. Com cinco gols e seis assistências (1o), Bruno Henrique foi eleito o melhor jogador da competição.

Como está o Flamengo na Libertadores de 2020?

Este ano, o Flamengo disputa a libertadores enquanto defensor do título e campeão brasileiro de 2019. Até o momento, o rubro-negro está com 100 por cento de aproveitamento; duas vitórias em dois jogos, cinco gols marcados, bem como apenas um sofrido. Os cariocas Integram do Grupo A, com Junior Barranquilla-COL, Barcelona de Guayaquil-EQU, e Independiente del Valle-EQU. Com duas partidas disputadas, o Flamengo marcou 5 gols e sofreu apenas um.

Com dois gols de Everton Ribeiro, dia 4 de março, os rubro-negros venceram o Junior Barranquilla na primeira rodada da Libertadores por 2 a 1. Bem como dia 14 do mesmo mês, vitoria sobre o Barcelona de Guayaquil por 3 a 0 no Maracanã, gols de Bruno Henrique, Gustavo Henrique e Gabigol.

Quem são os artilheiros do Flamengo na competição?

Jogador Gols Partidas Zico 16 20 Gabigol 10 14 Gaúcho 10 18 Tita 10 24 Marcelinho Carioca 7 17 Nunes 7 20 Everton Ribeiro 7 21

Como foram as campanhas do Flamengo na Libertadores?