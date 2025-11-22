Futebol

Onde vai passar o jogo do Galo hoje: transmissão do Atlético-MG x Lanús

Jogo do Galo começa às 17h

A final da Copa Sul-Americana 2025 promete mobilizar o torcedor brasileiro, e a grande dúvida é sempre a mesma: onde assistir ao jogo ao vivo? A boa notícia é que a decisão entre Atlético-MG e Lanús terá transmissão ampla, na TV aberta, TV por assinatura e também no streaming. Veja abaixo todas as opções confirmadas do jogo do Galo.

Em qual canal vai passar o jogo do Galo ao vivo

Na TV aberta, o SBT transmite o jogo com narração de Tiago Leifert. O canal começa o pré-jogo às 15h45. A partida segue ao vivo logo depois. Quem prefere acompanhar online também tem caminho fácil. O SBT libera a transmissão no +SBT, seu serviço de streaming. O jogo também é exibido no canal SBT Sports, no YouTube.

Na TV por assinatura, a ESPN Brasil mostra a decisão. Já no streaming, a Disney+ entra na lista de opções. A plataforma transmite o confronto ao vivo para os assinantes. Assim, a final da Sula 2025 será amplamente distribuída. Basta escolher onde ver.

Quem prefere assistir online tem várias alternativas:

  • +SBT: o serviço de streaming do SBT disponibiliza a transmissão ao vivo, sem custo adicional.
  • SBT Sports (YouTube): o canal esportivo do SBT no YouTube também exibe o jogo ao vivo, ideal para quem quer assistir pelo celular ou smart TV sem complicações.
  • Disney+: assinantes do streaming poderão acompanhar a final diretamente pela plataforma, com transmissão oficial e em alta qualidade.

Escalação Atlético-MG x Lanús

Lanús, de Maurício Pellegrino, tem os jogadores Nahuel Losada; Gonzalo Perez, Carlos Izquierdoz, José Canale e Sasha Marcich; Agustín Medina e Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno e Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.

Jorge Sampaoli deve escalar Everson; Ruan (Saravia) Vitor Hugo e Junior Alonso; Alexsander (Fausto Vera), Guilherme Arana e Bernard (Igor Gomes); Rony (Gustavo Scarpa), Dudu e Hulk.

Tem prorrogação na final da Sul-Americana?

Sim, tem prorrogação na final da Copa Sul-Americana em 2025. Se ao fim do segundo tempo o placar entre Atlético-MG x Lanús estiver empatado, a prorrogação será iniciada dez minutos após o fim do segundo tempo, com dois tempos de 15 minutos cada.

Se a igualdade persistir, aí o campeão da Sul-Americana será conhecido através da disputa de pênaltis.

A fase do mata-mata na competição não tem gol de fora em seu critério de desempate, assim como o regulamento não consta prorrogação nestas fases. Em caso de igualdade, as disputas seguiram para os pênaltis.

