Onde vai passar o jogo do Real Madrid x Villarreal hoje: única forma de transmissão

Onde vai passar o jogo do Real Madrid x Villarreal hoje: única forma de transmissão

O Real Madrid enfrenta o Villarreal neste sábado, 10 de outubro, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol 2026/27. A partida começa às 16h (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha. O confronto marca o retorno do time comandado por José Mourinho aos compromissos de clubes após a pausa para os jogos das seleções. A equipe merengue busca uma reação depois de perder por 2 a 1 para o Atlético de Madrid no clássico disputado na rodada anterior.

Onde assistir Real Madrid x Villarreal ao vivo?

Os torcedores poderão acompanhar o jogo do Real Madrid x Villarreal ao vivo pela internet, com transmissão da CazéTV no YouTube. A bola rola às 16h, no horário de Brasília, neste sábado.

A derrota para o Atlético de Madrid aumentou a pressão sobre o Real Madrid. A equipe começou a oitava rodada na quarta posição da tabela, com 15 pontos, seis a menos que o Barcelona, líder da competição com 21 pontos.

O período sem partidas pelo clube deu ao elenco tempo para avaliar o desempenho no clássico e se preparar para a sequência da temporada. Agora, a expectativa é que os comandados de Mourinho apresentem uma resposta diante da torcida no Bernabéu.

Apesar da qualidade do elenco, o Real Madrid precisa corrigir os problemas apresentados nos últimos compromissos para continuar na disputa pelas primeiras posições. Uma vitória em casa também pode ajudar a recuperar a confiança antes de uma sequência exigente de partidas.

Do outro lado, o Villarreal chega ao confronto depois de vencer o Levante por 3 a 1. O time iniciou a rodada na nona colocação, com oito pontos, e tenta aproveitar a oportunidade para somar pontos fora de casa diante de um dos principais concorrentes do campeonato.

Próximos jogos do Real Madrid

Depois de enfrentar o Villarreal, o Real Madrid terá pela frente uma sequência de compromissos pelo Campeonato Espanhol e pela Liga dos Campeões. A equipe encara a Roma na quarta-feira, 14 de outubro, e volta a jogar diante de sua torcida contra o Sevilla no domingo, dia 18.

Na sequência, o calendário reserva novos desafios europeus e o primeiro clássico da temporada 2026/27 contra o Barcelona, marcado para 25 de outubro, no Camp Nou.

O resultado contra o Villarreal pode ser determinante para o Real Madrid chegar aos próximos compromissos com mais tranquilidade e diminuir a distância para o líder da competição.