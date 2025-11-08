Onde vai passar o jogo do Sporting x Santa Clara hoje e escalação

Veja como assistir o jogo e o horário do Português neste sábado

O Campeonato Português está a todo vapor e neste sábado, 8, traz o jogo do Sporting e Santa Clara na 11ª rodada do Campeonato Português. A partida começa às 15h30 (horário de Brasília) e será no Estádio de São Miguel.

Transmissão do jogo do Sporting x Santa Clara

Os fãs podem assistir o jogo do Sporting nesse sábado pela Disney+, a partir das 17h30. É só acessar o canal e acompanhar a partida, mas precisa ser assinante. Em Portugal, a partida será transmitida ao vivo pelo Sport TV.

Ainda para o Brasil, não há transmissão de transmissão televisiva direta para este jogo. No entanto, algumas plataformas de streaming e casas de apostas licenciadas podem oferecer a transmissão ao vivo.

Os leões neste momento estão em segundo lugar, três pontos atrás do FC Porto e um à frente do Benfica.

Como funciona o campeonato português

A Liga Portugal, também conhecida como Primeira Liga, é a principal divisão do futebol profissional em Portugal, organizada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP). A competição segue um formato de pontos corridos, onde 18 equipes competem ao longo de uma temporada para determinar o campeonato nacional.

Cada temporada da Liga Portugal é disputada por 18 clubes. Durante o campeonato, cada equipe enfrentou muitas duas vezes, uma em casa e outra fora, totalizando 34 partidas para cada clube. As vitórias concedem três pontos, empates um ponto e derrotas não somam pontos. Ao final das 34 rodadas, a equipe com o maior número de pontos é coroada campeã.

As duas equipes com pior desempenho ao final da temporada são rebaixadas para a Liga Portugal 2, a segunda divisão do futebol português. Em contrapartida, as duas melhores equipas da Liga Portugal 2 são promovidas à Primeira Liga na temporada seguinte. Este sistema de promoção e rebaixamento assegura a competitividade e a renovação constante entre as divisões.