Futebol

Onde vai passar o jogo do Sporting x Santa Clara hoje e escalação

Veja como assistir o jogo e o horário do Português neste sábado

Escrito por Anny Malagolini
Onde vai passar o jogo do Sporting Foto: Getty Images

O Campeonato Português está a todo vapor e neste sábado, 8, traz o jogo do Sporting e Santa Clara na 11ª rodada do Campeonato Português. A partida começa às 15h30 (horário de Brasília) e será no Estádio de São Miguel.

Transmissão do jogo do Sporting x Santa Clara

Os fãs podem assistir o jogo do Sporting nesse sábado pela Disney+, a partir das 17h30. É só acessar o canal e acompanhar a partida, mas precisa ser assinante. Em Portugal, a partida será transmitida ao vivo pelo Sport TV.

Ainda para o Brasil, não há transmissão de transmissão televisiva direta para este jogo. No entanto, algumas plataformas de streaming e casas de apostas licenciadas podem oferecer a transmissão ao vivo.

Os leões neste momento estão em segundo lugar, três pontos atrás do FC Porto e um à frente do Benfica.

Como funciona o campeonato português

A Liga Portugal, também conhecida como Primeira Liga, é a principal divisão do futebol profissional em Portugal, organizada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP). A competição segue um formato de pontos corridos, onde 18 equipes competem ao longo de uma temporada para determinar o campeonato nacional.

Cada temporada da Liga Portugal é disputada por 18 clubes. Durante o campeonato, cada equipe enfrentou muitas duas vezes, uma em casa e outra fora, totalizando 34 partidas para cada clube. As vitórias concedem três pontos, empates um ponto e derrotas não somam pontos. Ao final das 34 rodadas, a equipe com o maior número de pontos é coroada campeã.

As duas equipes com pior desempenho ao final da temporada são rebaixadas para a Liga Portugal 2, a segunda divisão do futebol português. Em contrapartida, as duas melhores equipas da Liga Portugal 2 são promovidas à Primeira Liga na temporada seguinte. Este sistema de promoção e rebaixamento assegura a competitividade e a renovação constante entre as divisões.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Em qual canal assistir Tottenham x Manchester United ao vivo hoje

Em qual canal vai passar o jogo do Palmeiras x Santos hoje

Onde vai passar o jogo do Flamengo x São Paulo e escalação hoje

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Bragantino ao vivo (05/11/25)

Confira qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje (05/11/25)

Em qual canal vai passar o jogo do Benfica x Bayer Leverkusen hoje

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes