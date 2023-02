Onde vai ser transmitido o jogo do Fortaleza hoje? (26/02)

Equipes disputam a sétima rodada da Copa do Nordeste neste domingo; transmissão vai ser na televisão e no streaming

O Estádio Presidente Vargas será o palco do confronto entre Fortaleza e Náutico neste domingo. Pela sétima rodada da Copa do Nordeste, maior competição de futebol na região, o jogo do Fortaleza hoje começa a partir das 19h (Horário de Brasília) trazendo a disputar pelos três pontos na fase de grupos.

Onde vai passar jogo do Fortaleza hoje ao vivo

Onde assistir o jogo do Fortaleza hoje é no canal ESPN 4, pay-per-view Nosso Futebol e streaming Star Plus neste domingo às 19h.

Prepara-se para acompanhar todas as emoções do duelo acirrado na Copa do Nordeste neste domingo pela TV. O canal ESPN está disponível entre operadoras de TV por assinatura. Se você não tem a emissora na programação entre em contato para obtê-lo e aí acompanhar todos os esportes do Brasil e do mundo.

Outra opção é o pay-per-view Nosso Futebol. A diferença é que o pacote de canais só está disponível entre as operadoras Sky, Claro e a DirecTV GO. Dá para assistir também nas plataformas Sky Play e NOW caso seja assinante.

Para quem gosta de acompanhar tudo no celular, é só ligar no Star+. Mas lembre-se que precisa ser assinante do serviço de streaming. O Star está disponível no computador, smartv, videogames, tablet e celular.

Horário : 19h (horário de Brasília)

Local : Estádio Presidente Varga, em Fortaleza, no Ceará

: Estádio Presidente Varga, em Fortaleza, no Ceará Onde assistir: ESPN 4, Nosso Futebol e Star +

Como vem as equipes hoje?

No meio da semana, o Fortaleza estreou na fase preliminar da Libertadores com empate diante do Deportivo Maldonado, fora de casa. Agora, o elenco comandado por Juan Pablo Vojvoda concentra as suas atenções na Copa do Nordeste, competição onde aparece na liderança do grupo A com 12 pontos.

Do outro lado, o Náutico vem na segunda posição do grupo B com apenas 10 pontos, conquistados em três vitórias, um empate e uma derrota até aqui. Se vencer, assume provisoriamente a liderança do grupo, ultrapassando o Ceará na pontuação. No meio da semana, o time de Recife venceu o Vitória.

Escalações de Fortaleza x Náutico hoje:

Provável escalação do Fortaleza hoje: Fernando Miguel; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi, Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre, Hércules, Tomas Pochettino; Romarinho e Thiago Galhardo.

Provável escalação do Náutico hoje: Vagner; Victor Ferraz, Denilson, Paulo Miranda, Alan Cardoso; Juan, Jean Mangabeira, Souza; Paul, Kayon e Júlio.

Sétima rodada da Copa do Nordeste

A sétima rodada da Copa do Nordeste tem início neste domingo com o jogo do Fortaleza hoje e Náutico. A rodada segue durante a semana.

A Copa do Nordeste traz dezesseis equipes divididas em dois grupos de oito cada. Elas enfrentam os adversários dos outros grupos por oito rodadas. Os quatro melhores de cada chave avançam para as quartas de final.

DOMINGO, 26/02:

Fortaleza x Náutico - 19h (Horário de Brasília)

TERÇA-FEIRA, 07/03:

CRB x ABC - 20h30 (Horário de Brasília)

Atlético BA x CSA - 20h30 (Horário de Brasília)

QUARTA-FEIRA, 08/03:

Sampaio Corrêa x Campinense - 19h (Horário de Brasília)

Ferroviário x Santa Cruz - 19h (Horário de Brasília)

Sport x Sergipe - 21h30 (Horário de Brasília)

Vitória x Ceará - 21h30 (Horário de Brasília)

TERÇA-FEIRA, 14/03:

Fluminense PI x Bahia - 21h30 (Horário de Brasília)

