Quantos estrangeiros podem jogar no Brasileirão 2023?

Dirigentes da CBF, em consenso com os representantes dos vinte clubes da primeira divisão, aprovaram na última terça-feira, 14/02, novas regras para a temporada do Campeonato Brasileiro. Entre elas o aumento no limite de jogadores estrangeiros no Brasileirão, tornando-se a grande novidade para cada um dos times.

Quando começa o Brasileirão 2023: equipes, data e como funciona

Regra sobre jogadores estrangeiros no Brasileirão

A partir de 2023, os clubes poderão inscrever até sete jogadores de fora do país no Campeonato Brasileiro. A regra foi aceita pelo Conselho Técnico da Série A 2023, em reunião com dirigentes da CBF com os representantes dos vinte clubes da primeira divisão.

Até o ano passado, o limite para cada clube era de cinco atletas estrangeiros. A medida foi votada na última terça-feira, 14 de fevereiro, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Grande parte dos times no futebol brasileiro possuem um alto número de estrangeiros no plantel, como é o caso do São Paulo com oito atletas neste momento, e o Athletico com sete. Agora, eles poderão definir quem serão os sete inscritos na competição.

A reunião contou com a participação do Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. A tabela completa do Brasileirão também foi divulgada.

Além do aumento no limite de estrangeiros para os clubes do Brasileirão, o Conselho da CBF também aprovou outras medidas para a edição.

A grande novidade vai ser a paralisação do campeonato durante a data FIFA. Esta será a primeira vez que o torneio para as suas atividades para a Seleção Brasileira jogar e, quem sabe, convocar atletas de brasileiros. Os times que tiverem jogadores convocados terão um intervalo de 48 horas entre o fim dos amistosos e suas partidas.

A nova linha do VAR também foi aceita pelo Conselho, dando maior segurança para o procedimento.

A bola da competição será a Nike Flight, enquanto o sistema de disputa será mantido em pontos corridos por 38 rodadas. A tabela completa também foi divulgada.

Racismo será punido com pena esportiva no futebol brasileiro. A CBF é a primeira entidade a incluir, no Regulamento Geral de Competições, a possibilidade de punir esportivamente um clube em caso de racismo com a perda de um ponto. A medida entra em vigor já na Copa do Brasil. pic.twitter.com/A3O0NqlSdD — CBF Futebol (@CBF_Futebol) February 15, 2023

Quando começa o Campeonato Brasileiro 2023?

O Brasileirão tem início em 15 de abril de 2023, sábado, com 38 rodadas divididas em primeiro e segundo turno, com 19 para cada. A última rodada está prevista para 3 de dezembro.

1ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2023

Flamengo x Coritiba

Botafogo x São Paulo

América MG x Fluminense

Fortaleza x Internacional

Athletico PR x Goiás

Grêmio x Santos

Atlético MG x Vasco

RB Bragantino x Bahia

Corinthians x Cruzeiro

Palmeiras x Cuiabá

Leia também

Quantos Brasileirão o Flamengo tem? Confira os títulos do clube