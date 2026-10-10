Premier League

Manchester United x Tottenham: horário e onde assistir com transmissão agora

Jogo começa às 13h30

Escrito por Anny Malagolini
Manchester United x Tottenham Foto: Getty Images
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Manchester United e Tottenham entram em campo neste sábado, 10 de outubro de 2026, pela sexta rodada da Premier League 2026/27. A partida será disputada em Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra, com início marcado para as 13h30 (horário de Brasília).

No Brasil, o confronto terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+, no streaming. O duelo coloca frente a frente duas equipes que buscam recuperação após um começo irregular no Campeonato Inglês.

Onde assistir Manchester United x Tottenham ao vivo?

O torcedor brasileiro poderá acompanhar Manchester United x Tottenham pela ESPN e pelo Disney+. A transmissão começa às 13h30, no horário de Brasília. Até o momento, a transmissão anunciada para o Brasil é pelos canais ESPN e pela plataforma Disney+. Não há indicação de exibição gratuita deste jogo na TV aberta.

Quem prefere acompanhar a partida pela internet pode acessar o Disney+, desde que tenha uma assinatura com acesso à transmissão esportiva. Confira como assistir:

Abra o Disney+: acesse o aplicativo no celular, tablet, computador ou smart TV. Também é possível entrar pelo site oficial da plataforma.

  • Faça login: informe os dados da conta que possui uma assinatura ativa.
  • Entre na área de esportes ou ESPN: procure a programação ao vivo e os canais esportivos disponíveis no serviço.
  • Busque a partida: localize a transmissão de Manchester United x Tottenham na programação.
  • Inicie a reprodução: selecione o evento ao vivo para acompanhar o jogo a partir das 13h30.

A disponibilidade dos canais pode variar conforme a assinatura e o dispositivo utilizado. Outra opção é assistir pela ESPN na TV por assinatura, desde que o canal esteja incluído no pacote contratado.

Como chegam Manchester United e Tottenham?

O Manchester United ocupa a 12ª colocação da Premier League, com cinco pontos conquistados nas cinco primeiras rodadas. A equipe comandada por Michael Carrick venceu apenas uma vez no campeonato e tenta interromper a sequência de três partidas sem vitória na competição.

No compromisso mais recente antes da pausa para os jogos das seleções, os Red Devils empataram por 1 a 1 com o Fulham. A equipe também busca melhorar o desempenho coletivo para voltar a ganhar regularidade na temporada.

Do outro lado, o Tottenham vive um início ainda mais complicado. O time londrino está na última posição da tabela, com dois pontos, e ainda não venceu na Premier League.

Na rodada anterior à pausa internacional, os Spurs perderam por 3 a 2 para o Aston Villa. Agora, a equipe de Roberto De Zerbi tenta aproveitar o confronto fora de casa para conquistar a primeira vitória e iniciar uma reação no campeonato.

O técnico Michael Carrick acompanha a recuperação de jogadores que apresentaram problemas físicos durante a pausa para as seleções.

Patrick Dorgu e Benjamin Sesko são apontados como desfalques para o confronto. Noussair Mazraoui também é dúvida, enquanto Marcus Rashford e Kobbie Mainoo estão entre os atletas cuja condição precisa ser avaliada antes da partida.

A definição da equipe titular depende da evolução dos jogadores e das decisões da comissão técnica.

No Tottenham, Roberto De Zerbi informou que os defensores Micky van de Ven e Jan Paul van Hecke estão disponíveis para o confronto. James Maddison também deve ficar à disposição, apesar de ter enfrentado um pequeno problema físico.

Por outro lado, Pedro Porro e Mykhailo Mudryk não devem participar da partida em Old Trafford, conforme as informações divulgadas antes do jogo.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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