Saiba como assistir ao jogo do Flamengo hoje. Foto: Reprodução Marcelo Cortes / CRF

Equipes de Bangu e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira pela rodada do Campeonato Carioca; Rede Bandeirantes transmite a partida ao vivo

Qual canal o jogo do Flamengo hoje e horário do Carioca 2023

Líder com um ponto de vantagem sob o segundo colocado, o Flamengo vai buscar mais uma vitória para se manter na ponta da tabela e assegurar o título da Taça Guanabara. Nesta terça-feira, 24 de janeiro, o jogo do Flamengo hoje vai ser contra o Bangu, às 21h10 (horário de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

Na última rodada, o elenco rubro-negro venceu o Nova Iguaçu de goleada para assegurar a melhor campanha da competição até aqui, mas com um jogo a mais. Já o Bangu vem de vitória contra a Portuguesa. A partida nesta terça-feira vai acontecer no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira.

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje ao vivo

O jogo do Flamengo hoje vai passar na BAND às 21h10, horário de Brasília.

Com transmissão ao vivo e de graça para todo o Brasil, a partida entre Bangu e Flamengo na rodada do Campeonato Carioca será exibida na TV aberta.

A equipe da Bandeirantes começa a transmissão minutos antes direto do estádio com informações sobre a partida, bastidores e o desempenho de cada time a disputa.

Também dá para assistir através do site da BAND (www.band.uol.com.br) de graça e ao vivo. O torcedor só precisa acessar a plataforma e clicar em "ao vivo".

Horário: 21h10 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal General Raulino de Oliveira

Onde assistir: BAND e site da BAND

+ Quantos Brasileirão o Flamengo tem? Confira os títulos do clube

Escalação do jogo de hoje:

O elenco do Bangu deve manter a mesma escalação das últimas rodadas.

Provável escalação do Bangu: Paulo Henrique; Adryan, Davi, Patrick, Carlos Eduardo; Renatinho, Edinho, Samuel; Gabriel Martins e Luis Felipe.

Como tem a final da Supercopa do Brasil no próximo sábado, o técnico Vitor Pereira deve optar por reservas nesta terça-feira pelo Carioca.

Provável escalação do Flamengo: Santos; Matheusinho, Fabrício Bruno, Pablo, Filipe Luís; Erick Pulgar, Matheus França, Gerson; Marinho, Pedro e Everton Cebolinha.

Flamengo vai jogar a final da Supercopa do Brasil

O Flamengo tem a sua primeira importante decisão na temporada no próximo sábado, 28 de janeiro. Trata-se da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, idealizada pela CBF.

O torneio reúne o campeão da Copa do Brasil (Flamengo) e o atual campeão brasileiro (Palmeiras) em uma disputa única pelo primeiro troféu da temporada de futebol.

A partida vai ser no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, a partir das 16h30 (horário de Brasília. Quem vencer a partida será consagrado o campeão da Supercopa. Em caso de empate, a disputa vai para pênaltis.

Na temporada passada, o Atlético venceu o Flamengo nos pênaltis.

