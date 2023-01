Quando é a final da Copinha 2023 e regras da decisão

Saiba quando vai ser a decisão do torneio de futebol de base mais famoso do Brasil

Duas equipes vão disputar a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O torneio é o grande responsável por apresentar novos jogadores ao cenário do futebol brasileiro e até internacional. Saiba quando vai ser a final da Copinha 2022, o local e como vai funcionar.

Quando vai ser a final da Copinha 2023?

A final da Copinha vai ser no dia 25 de janeiro de 2023, quarta-feira, com horário a ser definido pela Federação Paulista de Futebol.

De caso pensado, a data nada mais é do que o aniversário da cidade de São Paulo. A escolha foi feita pela entidade paulista para celebrar e homenagear um dos maiores torneios de futebol de base do Brasil. Como é feriado, torcedores da cidade tem a oportunidade de visitar o estádio e curtir a partida.

O próprio calendário da competição é moldado para que a final seja justamente no dia 25. Isso acontece desde 1969, primeira edição da Copinha. É também uma maneira de agradecer à capital.

A data de fundação da cidade de São Paulo é 25 de janeiro de 1554.

Onde vai ser?

A final da Copinha 2023 ainda não tem local definido. A Federação Paulista de Futebol deve anunciar o local dias antes da decisão entre os finalistas da edição, assim como o horário e a equipe de arbitragem.

O Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, ou Pacaembu, passa por reformas desde 2021 e por isso não tem como receber a decisão. Realizadas pela concessionária Allegra Pacaembu, as reformas tem o intuito de modernizar o espaço desde o estádio e as arquibancadas, além das galerias e complexo poliesportivo.

A última final decidida no Pacaembu foi em 2021, entre Internacional e Grêmio, com triunfo do Colorado.

Em 2022, a decisão foi no Allianz Parque, na capital, o que pode acontecer novamente.

Tem prorrogação na final?

Em caso de empate na final da Copinha, a disputa de pênaltis é que vai definir o grande campeão da temporada.

Os pênaltis vão começar em até 10 minutos ao fim do segundo tempo. Isso significa que não tem prorrogação na decisão pelo título no torneio de base, conforme indica o regulamento da competição.

Confira o trecho retirado do regulamento da Copinha 2023 que fala sobre os pênaltis.

"Com exceção da primeira fase, todas as partidas que terminarem empatadas serão decididas através de penalidades desde a marca do ponto penal, conforme procedimento estabelecido nas regras do jogo de futebol, tal como definidas pela International Football Association Board - IFAB"

Quem é o atual campeão da Copinha 2023?

O Palmeiras é o atual campeão da Copinha. O elenco conquistou o primeiro título na história do futebol brasileiro ao bater o Santos por 4 a 0 na decisão.

Na primeira fase, o alviverde terminou na liderança com 7 pontos, somando duas vitórias e um empate. Depois, venceu o Mauá na segunda fase (4x0), o Atlético Goianiense na terceira (0x3) e o Internacional nas oitavas de final da competição (2x1).

Na altura do campeonato, era considerado o favorito ao título. Nas quartas de final, sob o apoio da estrela Endrick, jogador da base, venceu o Oeste (5x2) e na semifinal o São Paulo (1x0).

Na grande final, o Palmeiras bateu o Santos sem maiores dificuldades por 4 a 0 até conquistar o título na temporada.

Relembre os melhores momentos.



