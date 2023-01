Equipes disputam a primeira rodada do Campeonato Carioca; esta, no entanto, não é a estreia do Mengo no torneio

Qual canal vai passar jogo do Flamengo hoje x Portuguesa no Carioca 2023

Após vencer o Audax na última semana em partida adiantada, o Flamengo volta a jogar no Campeonato Carioca neste domingo, mas pela primeira rodada. No Estádio do Maracanã, o jogo do Flamengo hoje vai começar às 18h30 (Horário de Brasília). Aqui está tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo.

Transmissão jogo do Flamengo hoje ao vivo no Carioca

O jogo do Flamengo hoje no Carioca vai passar na BAND e BandSports às 18h30.

Com transmissão ao vivo para o estado do Rio de Janeiro, a partida do Campeonato Carioca neste domingo vai ser exibida no canal BAND ao vivo na TV aberta. O narrador vai ser Sérgio Maurício com comentários de Ricardo Rocha e Athirson.

Outra maneira de acompanhar é através do BandSports, disponível em operadoras de TV por assinatura.

O responsável por apitar o jogo do Flamengo hoje contra a Portuguesa vai ser Alex Gomes Stefano. Os assistentes da partida vão ser Luz Claudio Regazone e Gustavo Mota Correira, ambos do Rio de Janeiro.

A escala de arbitragem é sempre determinada e escolhida pela FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro.

Como assistir jogo do Flamengo hoje online?

Para quem gosta de assistir tudo pelo celular, dá para sintonizar o site da BAND ao vivo e de graça neste domingo para acompanhar o jogo do Flamengo hoje.

O torcedor não paga nada para assistir a retransmissão do jogo na internet. Basta acessar o site, se cadastrar com email e a senha no portal, depois encontrar a opção "Ao vivo" e ai é só ficar ligado.

Outra opção é acompanhar através da FlaTV+ e da FlaTV, mas apenas com áudio. A narração será de Emerson Santos, comentários de Bruno Pet e reportagem de Lazlo Dalfovo.

Flamengo x Portuguesa RJ - Campeonato Carioca 2023

Depois de jogar com garotos reservas na partida contra o Audax, na última quinta-feira em jogo adiantado da quinta rodada, o Flamengo entra em campo neste domingo com o time titular. Vitor Pereira, novo treinador contratado, também deve assumir o comando do elenco.

Rodrigo Caio, Filipe Luís, Victor Hugo e Bruno Henrique são desfalques do Rubro-Negro, mas o Flamengo ainda se mantém inteiro com os principais jogadores em campo.

A Portuguesa, por outro lado, tem um grande adversário pela frente na competição. Se quiser brigar por uma vaga na fase de classificação até a semifinal, terá de começar neste domingo em busca dos três pontos. O time também deve entrar completo.

Provável escalação do Flamengo: Santos; Matheusinho, Léo Peirera, Filipe Luís, David Luiz; Vidal, Thiago Maia, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Provável escalação do Audax: João Lopes; Watson, Reginaldo, Fredson, Yuri; Fernandes, Charles, João Paulo, Anderson Rosa; Willian, André.

Quantos títulos tem o Flamengo pelo Carioca?

O Flamengo é o maior campeão carioca com 37 títulos. O primeiro foi conquistado em 1914, enquanto levantou o caneco pela última vez em 2021, sob o comando de Rogério Ceni.

O elenco rubro-negro venceu as edições de 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979 (Segunda edição), 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020 e 2021 pela última vez.

Este ano, o time do Ninho do Urubu busca o 38º troféu da sua história.

