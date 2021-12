Entenda o regulamento do Campeonato Carioca em 2022

Com todas as doze equipes já classificadas para disputar o Campeonato Carioca, resta esperar o início do calendário na próxima temporada para o pontapé inicial. No entanto, muitos torcedores querem saber como vai funcionar o regulamento do Campeonato Carioca em 2022 para entender os passos do seu times até o título.

Regulamento do Campeonato Carioca 2022

Mesmo que pareça igual aos anos anteriores, a FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, garantiu que mudanças foram realizadas no regulamento do Carioca para o ano que vem. Por isso, o Campeonato Carioca de 2022 será dividido em: o primeiro turno (a Taça Guanabara), a semifinal e a final (Taça Rio).

Taça Guanabara

A Taça Guanabara será disputada em onze rodadas, turno único, no sistema de pontos corridos com doze equipes classificadas para jogar, isto é, cada vitória vale 3 pontos, o empate vale 1 e a derrota nenhum. Ao fim de todas as rodadas, o time que terminar em primeiro lugar com mais pontos será declarado o campeão da Taça Guanabara.

Enquanto isso, os times que ficaram do 1º ao 4º lugar na tabela disputarão a semifinal. Em caso de empate, os critérios utilizados serão respectivamente o maior número de vitórias, maior saldo de gols, número de gols pró e confronto direto entre os dois clubes em questão.

Semifinal

Com o fim da Taça Guanabara, se dá início as semifinais do campeonato. Como apenas quatro equipes disputam a fase, o regulamento do Cario indica que o sistema de confrontos aconteça da seguinte maneira:

1º x 4º

2º x 3º

É importante ressaltar que são jogos de ida e volta, onde o 1º e 2º colocado jogam com a vantagem do empate em pontos ganhos e saldo de gols, além de escolherem o mando de campo tanto na primeira ou segunda partida.

Final do Carioca

Os dois vencedores das semifinais vão disputar a grande final do campeonato, se enfrentando novamente em dois jogos. O melhor colocado na tabela da Taça Guanabara terá o direito de escolher o mando de campo. Além disso, a vantagem de pontos não vale para a final.

Além disso, de acordo com o regulamento da FERJ, se houver empate no segundo jogo da final, aí será levado em conta o clube que obter o melhor saldo de gols nas duas partidas. Se nada mudar, aí a cobrança de pênaltis vai acontecer.

O vencedor será o campeão Estadual da Série A do Carioca de 2022.

Taça Rio

Ainda não acabou. A Taça Rio, última parte do torneio carioca, será realizada com os times classificados entre o 5º e o 8º lugares ao final da Taça Guanabara. Novamente, o sistema de ida e volta será adotado.

5º x 8º

6º x 7º

Os clubes que terminaram em 5º e 6º entram em campo com a vantagem do empate, podendo também escolher o mando de campo. Assim, os vencedores avançam para a grande final, onde novamente o elenco melhor colocado na Taça Guanabara escolhe o mando, mas desta vez não tem a vantagem para si em pontos. Lembrando que, em caso de empates, quem obter o melhor saldo de gols passa. Caso contrário, a cobrança de pênaltis vai acontecer.

Daí, o vencedor será o dono do troféu da Taça Rio.

Quais times vão jogar o Campeonato Carioca?

Doze equipes estão classificadas para disputar o Campeonato Carioca: Audax Rio, Bangu, Boavista, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Madureira, Nova Iguaçu, Portuguesa, Resende, Vasco da Gama e Volta Redonda.

Por onze rodadas, os clubes vão brigar por uma classificação até a semifinal da Taça Guanabara ou até mesmo a Taça Rio, já que a competição é dividida em duas fases. Dessa maneira, resta saber em qual etapa os times serão os favoritos.

Onde assistir ao Campeonato Carioca em 2022?

A Record, emissora na TV aberta, será a grande responsável por transmitir os jogos do Campeonato Carioca para o estado do Rio de Janeiro. O canal garantiu os direitos de transmissão até 2025, podendo exibir até 16 partidas desde a primeira fase até as finais do torneio.

O canal vai transmitir jogos pela televisão aberta e também no serviço de streaming por assinatura, o Play Plus. Até o momento, os profissionais Silvio Luiz, Márcio Canuto e Renato Marsiglia foram contratados para as transmissões além de Zé Luiz, Roberto Thomé, Bruno Piccinato, Janice de Castro e Rodrigo Hinkel que também vão participar.

