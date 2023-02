Qual canal vai passar jogo do Flamengo x Volta Redonda hoje no Carioca 2023

Qual canal vai passar jogo do Flamengo x Volta Redonda hoje no Carioca 2023

Após a conquista do bronze no Mundial, o Flamengo volta a jogar o Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira, 15 de fevereiro, enfrenta o Volta Redonda na oitava rodada às 21h10, horário de Brasília, no Estádio Raulino de Oliveira. A partida tem transmissão ao vivo no canal aberto BAND, além da possibilidade de assistir também no canal fechado e no celular.

O Mengo ocupa a terceira posição na Taça Guanabara com 14 pontos. Se vencer nesta quarta sobe para a primeira posição, desbancando o Botafogo e o Fluminense na primeira e segunda posição respectivamente.

Quantas Libertadores o Flamengo tem?

Onde assistir Flamengo x Volta Redonda hoje ao vivo

O jogo do Flamengo às 21h10 no Campeonato Carioca tem transmissão na BAND, BandSports e site da BAND nesta quarta-feira.

Mas como funciona assistir ao duelo em cada uma das opções?

BAND:

Para todos os estados do Brasil, a emissora BAND exibe a partida entre Volta Redonda e Flamengo ao vivo nesta quarta-feira. Basta ficar de olho no relógio, sintonizar no horário marcado e torcer para o seu time do coração.

É de graça e o torcedor não precisa pagar nada para assistir.

BANDSPORTS:

Quem já está acostumado a assistir na TV paga ou não tem os canais abertos, pode sintonizar no BandSports, canal disponível somente em operadoras de televisão por assinatura. A emissora não disponibilizou a equipe de narração e comentaristas.

SITE DA BAND:

Para quem vai estar fora de casa nesta quarta mas quer torcer pelo Mengão, a opção é assistir as imagens do jogo no site da BAND (www.band.uol.com.br). É de graça, a transmissão é a mesma do canal aberto.

Basta entrar no site, clicar em "ao vivo" no menu, escolher o ícone da BAND e dar o play.

Quantos Brasileirão o Flamengo tem? Confira os títulos do clube

Escalação do jogo:

Os anfitriões não tem desfalques.

O Mengo segue sem Bruno Henrique, Victor Hugo, Filipe Luís e Léo Pereira. Os dois últimos se lesionaram ainda no Mundial de Clubes da FIFA, em Marrocos.

Provável escalação do Volta Redonda: Jefferson; Wellington Silva, Alix Vinicius, Daniel Felipe, Ricardo Sena; Bruno Barra, Dudu, Barguinho; Luciano, Luizinho e Lelê.

Provável escalação do Flamengo: Santos; Ayrton Lucas, David Luiz, Fabricio Bruno, Varela; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Pedro e Gabigol.

Classificação do Campeonato Carioca

Botafogo e Fluminense disputam a liderança da Taça Guanabara, a primeira etapa do Campeonato Carioca. Com dezesseis pontos para cada, os times precisam da vitória na próxima rodada para se isolarem na ponta da tabela.

Na parte de baixo, o Boavista corre o risco de ser rebaixado.

1 Botafogo - 16 pontos

2 Fluminense - 16 pontos

3 Flamengo - 14 pontos

4 Volta Redonda - 13 pontos

5 Bangu - 12 pontos

6 Vasco - 11 pontos

7 Madureira - 9 pontos

8 Audax - 9 pontos

9 Portuguesa - 9 pontos

10 Nova Iguaçu - 7 pontos

11 Resende - 4 pontos

12 Boavista - 2 pontos

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo)



Você também vai gostar de ler:

Corinthians x Palmeiras onde assistir: transmissão do Derby na quinta, 16/02