Corinthians x Palmeiras onde assistir: transmissão do Derby na quinta, 16/02

O encontro entre Corinthians e Palmeiras é chamado de Derby Paulista. Considerado o maior clássico do futebol paulista, o Derby será disputado pela primeira vez em 2023 na próxima quinta-feira, 16 de fevereiro, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O torcedor vai poder assistir na televisão paga e no streaming ao vivo, no conforto da sua casa.

Fique de olho no relógio, às 21h30, horário de Brasília, ligue o seu televisor no horário marcado e acompanhe de perto as emoções do maior clássico do estado.

Onde vai passar o jogo do Corinthians x Palmeiras?

O jogo do Corinthians x Palmeiras no Paulistão às 21h30 vai passar na TNT e HBO Max.

TV FECHADA: a TNT é a responsável por transmitir o Derby Paulista nesta quinta-feira. Para todo o Brasil ao vivo, a emissora exibe a partida entre as operadoras de TV por assinatura. A emissora não divulgou o quadro de narrador e comentaristas.

ASSISTIR ONLINE: Se você já é assinante, dá para assistir no serviço de streaming HBO Max, plataforma da Turner, tanto no site (www.hbomax.com) como no aplicativo para celular, tablet, smartv e videogames.

Para se tornar assinante é só entrar no site e escolher qual combo quer assinar.

+ Qual foi o último título do Corinthians? Timão está de Jejum há 3 anos

Quem tem mais vitórias no confronto Palmeiras e Corinthians?

No clássico, é o Verdão quem leva vantagem com 133 vitórias, 112 empates e 129 triunfos do alvinegro, contabilizando 374 partidas disputadas na história do Derby Paulista. Os dados são do portal Meu Timão.

O clássico paulista tem mais de 100 anos de história. O primeiro jogo foi realizado em 6 de maio de 1917, com vitória do Palmeiras por 3 a 0. Desde então, o cenário de resultados mostra sobre o que de fato se trata o confronto: um encontro de grandes equipes do futebol.

Na Neo Química Arena, a casa do Corinthians, são 17 partidas com sete vitórias do Corinthians, quatro empates e seis triunfos do Palmeiras, de acordo com dados do Meu Timão.

Possíveis desfalques no Derby

O técnico Abel Ferreira não tem novos desfalques em seu elenco. Apenas o goleiro Marcelo Lomba segue indisponível por lesão. Já o Timão de Fernando Lázaro, por outro lado, deve ter novamente Cássio, que ficou fora do jogo contra a Portuguesa no fim de semana. Segundo o GE, o goleiro voltou a treinar com os companheiros, assim como Júnior Moraes.

Cantillo, por outro lado, segue fora.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino, Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick.

Provável escalação do Timão: Cássio; Fagner, Gil, Mendez, Fabio Santos; Roni, Giuliano, Renato Augusto; Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

Leia também

Quantas Libertadores o Corinthians tem? Relembre a conquista