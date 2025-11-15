Que horas é o jogo do Brasil hoje x Senegal e onde assistir online

Que horas é o jogo do Brasil hoje x Senegal e onde assistir online

A seleção brasileira e Senegal iniciam a preparação para a Copa do Mundo quando se enfrentarem em um amistoso de gala neste sábado, 15 de novembro. O jogo do Brasil hoje acontece no Emirates Stadium, do Arsenal.

Onde assistir o jogo do Brasil hoje na TV?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Brasil e Senegal hoje, às 13h, com narração de Luis Roberto comanda transmissão, ao lado dos comentaristas Ana Thaís Matos e Junior.

A torcida também dá para assistir no Sportv, canal disponível em operadoras de TV por assinatura. A transmissão começa mais cedo, uma hora antes da bola rolar. No Sportv, quem conta a história do confronto é Luiz Carlos Jr., com as análises de Eric Faria e Ricardinho.

Por fim, na Ge TV, o narrador Jorge Iggor comanda a exibição do jogo, com os comentários de Bruno Formiga e Luana Maluf, e a participação do apresentador Fred Bruno.

Como assistir o jogo do Brasil hoje na internet?

Além da tradicional cobertura pela televisão, também dá para acompanhar o jogo do Brasil na internet. Com a exclusividade da emissora carioca no torneio de futebol, o serviço de streaming Globoplay retransmite de graça o sinal da TV Globo para o público.

Além do Globoplay, também é possível assistir pelo GE, site de notícias, e o Canais Globo, plataforma de canais para assinantes.

GLOBOPLAY: a plataforma de vídeos e áudios sob demanda Globoplay retransmite o sinal em tempo real da TV Globo e do Sportv. Como a Globo é uma emissora aberta, é possível assistir de graça a programação no próprio aplicativo, sem ser assinante.

O Sportv, por outro lado, é um canal pago e só está disponível para quem é assinante Globoplay. Tem que ter o pacote ‘Globoplay + canais ao vivo’ para assistir a programação esportiva.

Acompanhe o passo a passo de como assistir o jogo do Brasil.

Passo 1: acesse www.globoplay.globo.com, clique em ‘Agora na TV’ e escolha a programação da Globo.

Passo 2: em seguida, clique em ‘acessar’ e faça o cadastro de maneira gratuita na Conta Globo, com email, senha e dados pessoais.

Passo 3: depois, retorne à programação Globoplay e escolha a Globo. Para assistir o Sportv tem que ser assinante da plataforma de streaming.

Globoplay disponibiliza transmissão gratuita da Globo – Foto: Reprodução/Globoplay

CANAIS GLOBO: quem tem a assinatura da TV paga em casa tem a opção de assistir de graça no aplicativo Canais Globo. A plataforma de streaming está disponível tanto no navegador como por aplicativo em aparelhos com acesso à internet.

Passo 1: acesse www.canaisglobo.globo.com e clique em ‘Agora na TV’.

Passo 2: depois, faça o seu cadastro de acordo com o email e a senha da sua operadora por assinatura (tem que ser o mesmo email). Daí, você será redirecionado para a programação.

Passo 3: por fim, escolha o Sportv e assista ao vivo como e onde quiser.

Veja: Por que a Copa de 2026 da FIFA vai ser em 3 países