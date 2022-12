A Copa do Mundo de 2026 já tem data marcada pela FIFA. A edição no Catar ainda não acabou, mas o torcedor já busca as informações para saber os detalhes da próxima competição de seleções, especialmente porque será a chance do Brasil conquistar o hexa. Mas por que a Copa de 2026 da FIFA vai ser em 3 países?

Onde vai ser a Copa de 2026?

A Copa do Mundo da FIFA em 2026 vai ser disputada na América do Norte e Central, entre os países do Canadá, Estados Unidos e México. Sob o nome "United", a candidatura foi escolhida por votação em 2018.

Mas qual é a razão de três países sediarem o Mundial da FIFA, algo jamais visto? O motivo é bem simples. Com o aumento no número de seleções, de 32 para 48, a logística das equipes, trabalhadores das entidades, comissão técnica, jogadores e até mesmo torcedores será maior.

Com o aumento nas seleções, um país só poderia não dar conta de todo o trabalho que é realizado em uma Copa do Mundo. Por exemplo, dois jogos não podem ser realizados na mesma cidade devido à logística e segurança. Quanto mais cidades e opções, melhor para a quantidade de jogos que será disputada.

Até mesmo em dois países, mesmo que grandes, não seria possível a realização. Para evitar uma trabalhosa locomoção, a FIFA optou por escolher três nações, aumentando significativamente o número de cidades.

Estados Unidos recebeu a Copa do Mundo em 1994 enquanto México foi sede em 1970 e 1986. Esta será a primeira vez do Canadá.

Cidades-sedes na Copa de 2026

Dezesseis cidades foram escolhidas pela FIFA para receberem os jogos da Copa do Mundo em 2026, entre Canadá, Estados Unidos e México.

Canadá: Vancouver e Toronto.

México: Cidade do México, Guadalajara e Monterrey.

Estados Unidos: Boston, Los Angeles, Seattle, São Francisco, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Filadélfia, Miami e Nova York

Como vai funcionar a Copa do Mundo de 2026?

O maior número de seleções em campo e o aumento para três países não são as únicas novidades na 23ª edição da Copa do Mundo. Para assegurar uma competição justa, a FIFA vai alterar também o modelo de sistema.

Na fase de grupos, as seleções são divididas em grupos para disputarem em pontos corridos a classificação até as oitavas de final. Em 2026, a FIFA ainda não decidiu como vai separar as equipes mas, segundo o portal GE, o Comitê da entidade pode optar por 16 grupos de três, 12 grupos com quatro ou duas chaves com 24 integrantes.

O mata-mata é jogado entre as oitavas de final, quartas de final, semifinal, terceiro lugar e a final.

O principal objetivo de aumentar o número de participantes é dar chances para as pequenas seleções. Nas Eliminatórias, por exemplo, o caminho será mais fácil já que mais vagas serão disponibilizadas.

Na América do Sul serão seis vagas e mais a da repescagem. Na Europa, por exemplo, vão ser 16 vagas.

Distribuição de vagas na Copa de 2026

Com o aumento de participantes na Copa de 2026, cada continente também garante novas vagas para as Eliminatórias, o processo que classifica as seleções até o Mundial da FIFA.

Cada entidade realiza o seu próprio sistema de classificação. São elas Conmebol (América do Sul), UEFA (Europa), AFC (Ásia), CONCACAF (América do Norte, Central e Caribe), CAF (África) e OFC (Oceania).

Mas quantas vagas serão destinadas para cada um?

Europa (UEFA): 16 vagas

África (CAF): 9 vagas + 1 na repescagem

Ásia (AFC): 8 vagas + 1 na repescagem

América do Sul (Conmebol): 6 vagas + 1 na repescagem

Oceania (OFC): 1 vaga

América do Norte e Central (CONCACAF): 6 vagas + 1 na repescagem

Repescagem mundial: a definir

