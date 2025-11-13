Que horas é o jogo do Brasil x Senegal e onde assistir ao vivo

O Brasil de Carlo Ancelotti enfrenta o Senegal em Londres neste sábado, 15 de novembro, em um amistoso, enquanto continua a preparação para a Copa do Mundo de 2026. O jogo acontece no Emirates Stadium, em Londres, Inglaterra.

Onde assistir o jogo do Brasil x Senegal?

O horário do jogo do Brasil de sábado vai começar às 13h, e a TV Globo transmite a partida para todo o país ao vivo, além do SporTV e a plataforma de streaming GloboPlay, disponível para não-assinantes.

A Globo transmite o amistoso da seleção brasileira para todos os estados do país. Isso significa que o torcedor pode sintonizar o seu televisor e assistir à partida de qualquer lugar pela TV aberta.

Também dá para assistir no SporTV. No GloboPlay, a retransmissão está disponível de graça para não-assinantes.

Seleção Brasileira chega bem no amistoso

Desde que assumiu o comando no verão, Ancelotti transformou a Seleção Brasileira, levando-a à classificação para a Copa do Mundo e tornando-a muito mais sólida defensivamente, além de renovar a confiança de seus talentosos atacantes. O Brasil claramente tem talento, mas Ancelotti trouxe calma e estrutura, o que significa que a equipe deve estar entre as favoritas ao título da Copa do Mundo no próximo verão.

Jogadores como Vinicius Junior e Rodrygo brilharam em recentes vitórias em amistosos, enquanto o jovem Estevão, do Chelsea, é um grande talento, e os três se encaixam perfeitamente no estilo de jogo de Ancelotti. Na defesa e no meio-campo, Ancelotti conta com uma base sólida e experiente, com Gabriel, do Arsenal, Casemiro, do Manchester United, e Bruno Guimarães, do Newcastle, formando um ótimo ponto de partida para o futuro.

Somando-se a isso a estreita relação de Ancelotti com diversos craques brasileiros que ele já treinou em clubes, a situação parece bastante favorável para os pentacampeões mundiais, que também podem contar com o retorno de Neymar antes da Copa do Mundo, enquanto ele continua a se recuperar para atingir a forma física ideal.