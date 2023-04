Que horas é o jogo do Náutico x Petrolina hoje (01/04/23)

Saiba como assistir ao jogo do Náutico hoje no Pernambucano. Foto: Reprodução Tiago Caldas / CNC

A última rodada do Campeonato Pernambucano traz grandes decisões. Neste sábado (01), o jogo do Náutico contra o Petrolina mostra a briga entre duas equipes pela classificação até a próxima fase. O embate vai acontecer no Estádio dos Aflitos, em Recife, às 16h30 (horário de Brasília).

O Náutico está em terceiro lugar com 22 pontos, enquanto o Petrolina vem na quarta posição com 19.

Onde assistir o jogo do Náutico hoje ao vivo

O jogo do Náutico e Petrolina hoje será transmitido no pay-per-view Nosso Futebol e DAZN, ao vivo para todo o Brasil neste sábado.

O torcedor deve saber que nenhum canal da TV aberta vai transmitir a decisão. A única maneira de assistir é comprar o pacote de canais Nosso Futebol, disponível nas operadoras Claro, Sky ou DirecTV GO por valor extra na mensalidade.

Caso não tenha a TV paga em casa, dá para sintonizar no DAZN, serviço de streaming de esportes. Por R$ 34,90 por mês, o torcedor assiste aos jogos do Campeonato Pernambucano no aplicativo do celular, tablet ou smartv.

Como funciona a segunda fase?

O Campeonato Pernambucano funciona da seguinte maneira: treze equipes jogam a primeira faze em 13 rodadas, onde o primeiro e segundo colocado avançam para a semifinal e do 3º ao 6º lugar vão para a segunda fase.

A segunda fase funciona como uma espécie de playoffs, seguindo o chaveamento do 3º colocado x 6º lugar e 4º colocado x 5º lugar, em partida única. Os dois ganhadores avançam para a semifinal, onde jogarão novamente em só um jogo.

Na final, a briga pelo título do Pernambucano acontece em ida e volta.

Escalações de Náutico x Petrolina

Para o Timbu, Diego Matos foi expulso na última partida e por isso não pode jogar hoje.

O Petrolina não terá desfalques.

Náutico: Vagner; Diego Ferreira, Paulo Miranda, Odivan, Anilson; Jean Mangabeira, Souza, Matheus Carvalho; Paul Villero, Kayon e Jael.

Petrolina: Alan; Mailson, Denner, Heverton, Igor Tavares; Kiko, Vinicinho, Eduardo; Acauã, Emerson Galego e Everton Felipe.

Jogos da última rodada

Além do jogo do Náutico contra o Petrolina, a 13ª rodada e a última da primeira fase no Campeonato Pernambucano apresentará também outros seis confrontos neste sábado.

Todos os embates serão disputados no mesmo horário, às 16h30, horário de Brasília.

Sábado, 01/04:

Íbis x Retrô - 16h30

Central x Sport - 16h30

Porto x Maguary - 16h30

Náutico x Petrolina - 16h30

Salgueiro x Afogados - 16h30

Belo Jardim x Santa Cruz - 16h30

