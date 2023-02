Que horas é o jogo do Vitória x Náutico hoje - transmissão da Copa do Nordeste (23/02)

Que horas é o jogo do Vitória x Náutico hoje – transmissão da Copa do Nordeste (23/02)

O Vitória recebe o Náutico nesta quinta-feira, 23 de fevereiro, no Estádio Barradão, em Salvador, para disputar a quinta rodada da fase de grupos na Copa do Nordeste. A bola rola no jogo do Vitória hoje às 19h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

No grupo A, o Vitória ocupa a sexta posição com apenas 2 pontos. Já o Náutico vem na quarta posição do grupo B com sete pontos conquistados.

Onde vai passar jogo do Vitória x Náutico hoje ao vivo

O jogo do Vitória e Náutico hoje tem transmissão na ESPN, pay-per-view Nosso Futebol e Star Plus às 19h, horário de Brasília.

Para todo o Brasil, a emissora ESPN exibe a partida da Copa do Nordeste nesta quinta-feira somente entre as operadoras de TV por assinatura. O torcedor precisa ter o canal em sua programação para assistir.

Ainda na TV fechada, o pay-per-view Nosso Futebol também exige assinatura nas operadoras Sky, Claro e a DirecTV GO. Cada operadora pede um valor diferente na mensalidade do pacote de canais.

Para acompanhar online, o torcedor precisa ser assinante do Star+, serviço de streaming da Disney. Os pacotes vão de R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês, com disponibiliza para assistir no celular, tablet, smartv e videogames.

Quem vai apitar o jogo de hoje

O árbitro do jogo do Vitória e Náutico hoje vai ser Rafael Carlos Salgueiro Lima, do Alagoas. Os assistentes determinados foram Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Ruan Luiz de Barros Silva, do mesmo estado.

Já Moises Ferreira Simao será o quarto árbitro da partida na Copa do Nordeste.

O analista de campo determinado foi Jailson Macêdo Freitas. A escala de arbitragem da competição é feita pela CBF através de sorteio.

Grupos da Copa do Nordeste

A Copa do Nordeste é uma competição de futebol com equipes da Região Nordeste do Brasil. Organizada pela CBF, ela acontece todos os anos no cenário brasileiro.

Dezesseis equipes jogam a primeira fase do torneio. Elas são divididas em dois grupos de oito, onde só podem jogar contra os adversários do outro grupo em turno único.

São oito rodadas em pontos corridos. Apenas os quatro primeiros de cada grupo seguem para as quartas de final, a primeira etapa mata-mata do torneio regional.

GRUPO A: Fortaleza, Sport, Sampaio Corrêa, Ferroviário, CRB, Vitória, Fluminense PI e Atlético BA

GRUPO B: Sergipe, Náutico, ABC, Ceará, Santa Cruz, CSA, Bahia e Campinense

