Lampions League: conheça a origem do apelido da Copa do Nordeste

O crescimento do sucesso da Champions League no Brasil é notório. Com os avanços da tecnologia e o acesso às competições internacionais, cada vez é mais comum ver brasileiros acompanhando o torneio europeu, seja por conta da qualidade do jogo ou da presença de grandes astros. No entanto, em terras brasileiras também há uma Liga dos Campeões. A tradicional Copa do Nordeste é apelidada de Lampions League, e busca na competição do velho continente, a receita para o grande sucesso.

Fundada em 1994, a Lampions League é um torneio envolvendo 16 equipes do Nordeste divididos então em dois grupos com oito clubes em cada. Os quatro melhores de cada chave, avançam à fase do mata-mata. Com o intuito de trazer mais visibilidade e investimento às equipes da região, que normalmente são esquecidas pelas mídias do eixo Sul-Sudeste, o torneio nem sempre teve a credibilidade atual. Isso porque de 2004 a 2009, a competição teve quase todas edições canceladas, com exceção de 2010. Mas, por que o nome Lampions League?

Entenda por que o apelido de Lampions League

O trocadilho entre as palavras “Champions” e “Lampions” faz referência a Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Um herói para alguns e uma lenda urbana para outros, Lampião se tornou símbolo de resistência e um dos personagens mais controversos do Brasil. Por parte das autoridades, o cangaceiro simbolizava a brutalidade, o mal. Entretanto, para a população do sertão, ele encarnou valores como a bravura, o heroísmo, mas também com senso da honra.

Líder do bando de cangaceiros de Sinhô Pereira, em 1921, Virgulino teve seu pai morto por oficiais da polícia. Junto dos cangaceiros, Lampião tratava suas vítimas com violência e desafiavam o Estado. Por conta de suas historias, ele se transformou em um herói popular no Brasil, principalmente na região Nordeste.

Sua fama atravessou o oceano e chegou até os Estados Unidos, em reportagem do New York Times. No entanto, morto por policiais em 1938, Lampião não imaginaria que sua fama chegaria até o futebol, com o objetivo de unir as equipes do Nordeste em um torneio de grande repercussão e alívio financeiro para os clubes, que sofrem com a desigualdade financeira em relação aos clubes do Sul e Sudeste.

Semelhança nos troféus

Outro fator que liga a Champions League com a Lampions League é o formato do troféu de campeão. Assim como na competição europeia, a taça também é “orelhuda”. No entanto, o troféu da Copa Nordeste contem nove círculos em sua estrutura, que representam cada um dos nove estados da região.

Lampions League é sucesso entre os torcedores

A Lampions League é atualmente um sucesso no país. Embora sua fama tenha começado de forma regional, a competição hoje consegue chamar a atenção do público no país inteiro, e é um dos sucessos de bilheteria nos estádios. Para nível de comparação, na Copa do Nordeste de 2019, a competição teve média de público de 7.378 pagantes ao longo de 70 partidas. Números superiores a maioria dos Estaduais, com exceção do Paulista e Carioca.

O Fortaleza, campeão da edição de dois anos atrás, teve média de 22.539 pagantes por jogo. Outro fator que atrai os torcedores são os preços dos ingressos. Em 2019, o bilhete médio custou R$ 15,37, menor então do que o valor de vários Estaduais.

Quais os campeões da Copa do Nordeste?

1º Vitória – 4 títulos (1997, 1999, 2003 e 2010)

2º Bahia – 3 títulos (2001, 2002 e 2017) e Sport – 3 títulos (1994, 2000 e 2014)

3º Ceará – 2 títulos (2015 e 2020)

4º América-RN – 1 título (1998)

América-RN – 1 título (1998) Campinense – 1 título (2013)

Sampaio Corrêa – 1 título (2018)

Santa Cruz – 1 título (2016)

Fortaleza – 1 título (2019)

Onde assistir a Copa do Nordeste 2021?

Ainda com apenas a primeira rodada disputada, a Copa do Nordeste de 2021, assim como no ano passado, não terá a presença de torcedores por conta da pandemia. No entanto, com o crescimento da competição, o torneio possui transmissão de canais da tv aberta, fechada e plataforma streaming.

Por isso, o torcedor pode acompanhar a Lampions League pelo SBT, Fox Sports e também pela plataforma streaming do Nordeste FC. No entanto, o sistema de pay-per-view do Nordeste FC é pago, e os valores são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

