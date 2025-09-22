Que horas vai ser a Bola de Ouro 2025 e onde assistir hoje

A contagem regressiva para a Bola de Ouro 2025 começou. O troféu Bola de Ouro é considerado a honraria individual de maior prestigio do futebol. A cerimônia deste ano promete ser uma das mais competitivas dos últimos tempos. A cerimônia começa às 16h (de Brasília).

Onde assistir à cerimônia da Bola de Ouro 2025

A transmissão estará disponível TNT e MAX (streaming) para os espectadores de todo o Brasil. A cerimônia da Bola de Ouro de 2025 será realizada no ilustre Théâtre du Chatelet, em Paris, França, na segunda-feira, 22 de setembro de 2025 .

Iniciado em 1956, o prêmio foi concedido por jornalistas para selecionar o melhor jogador europeu do ano anterior, antes de ser expandido em 1995 para incluir todos os jogadores que atuavam na Europa e, finalmente, em 2007, para todos os jogadores do mundo.

Durante seis anos, entre 2010 e 2015, o prêmio foi concedido em conjunto com a FIFA, antes do fim da parceria e a FIFA voltar a conceder seu prêmio anual. A versão atual prevê que o prêmio seja concedido por conquistas durante uma temporada de futebol, e não um ano civil, com a votação sendo realizada por um júri internacional de jornalistas (um por país).

Veja Vencedores da Bola de Ouro desde 2000

Lionel Messi é o jogador que mais ganhou Bolas de Ouro, com oito, seguido por Cristiano Ronaldo, com cinco.

2000 – Luís Figo – Portugal e Real Madrid

2001 – Michael Owen – Inglaterra e Liverpool

2002 – Ronaldo – Brasil e Real Madrid

2003 – Pavel Nedved – República Tcheca e Juventus

2004 – Andriy Shevchenko – Ucrânia e AC Milan

2005 – Ronaldinho – Brasil e Barcelona

2006 – Fabio Cannavaro – Itália e Real Madrid

2007 – Kaká – Brasil e AC Milan

2008 – Cristiano Ronaldo – Portugal e Manchester United

2009 – Lionel Messi – Argentina e Barcelona

2010 – Lionel Messi – Argentina e Barcelona

2011- Lionel Messi – Argentina e Barcelona

2012 – Lionel Messi – Argentina e Barcelona

2013 – Cristiano Ronaldo – Portugal e Real Madrid

2014 – Cristiano Ronaldo – Portugal e Real Madrid

2015 – Lionel Messi – Argentina e Barcelona

2016 – Cristiano Ronaldo – Portugal e Real Madrid

2017 – Cristiano Ronaldo – Portugal e Real Madrid

2018 – Luka Modric – Croácia e Real Madrid

2019 – Lionel Messi – Argentina e Barcelona

2020 – Não concedido devido à pandemia de Covid-19

2021 – Lionel Messi – Argentina e Paris Saint-Germain

2022 – Karim Benzema – França e Real Madrid

2023 – Lionel Messi – Argentina e Inter Miami

2024 – Rodri – Espanha e Manchester City