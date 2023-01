Queimadense x jogo do Botafogo PB hoje: onde assistir ao vivo (26/01/23)

Confira onde assistir ao jogo entre as equipes nesta quinta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Paraibano

Para se afastar da zona de rebaixamento, Queimadense e Botafogo PB vão buscar os três pontos nesta quinta-feira pela quinta rodada do Campeonato Paraibano. A bola vai rolar no jogo do Botafogo PB hoje às 20h30 (Horário de Brasília) no Estádio Amigão, em Campina Grande. Os anfitriões vem de empate com o Serra Branca, enquanto os visitantes também empataram com o Treze.

Provável escalação do Queimandense: Gabriel; Felipe, Moisés, Vinicius, Yuan; Arielton, Léo Garcia, Binho; Mike, Bernardo e Pará.

Provável escalação do Botafogo PB: Elias; Lucas Mendes, Grasson, Daciel, Leocovick; Evandro, Du Fernandes, Vitor Braga, Renatinho; Fumaça e Tiago Reis.

Onde vai passar jogo do Botafogo PB hoje ao vivo

O jogo do Queimadense x Botafogo PB vai passar no PPV do Jornal da Paraíba às 20h30.

Sem passar em nenhum canal de TV, o jogo entre as equipes na quinta rodada do Campeonato Paraibano vai ser transmitido com exclusividade no pay-per-view do Jornal da Paraíba.

Somente assinantes tem acesso ao conteúdo do pacote de jogos. O preço individual sai por R$ 19,90, enquanto todos os jogos do time é R$ 67,70.

Já o plano completo com todos os embates da temporada sai por R$ 209,70.

Noiva de lateral do Botafogo PB se envolve em polêmica

Em vídeo publicado nas redes sociais, Adriana Borba, a noiva do lateral Léo Campos, do Botafogo da Paraíba, comentou sobre o sotaque paraibano. Como o noivo se transferiu para o clube, a moça também o acompanhou ao estado.

A fala de Adriana logo caiu nas redes e gerou muita polêmica, com críticas e acusações de internautas acusando a noiva do jogador por "xenofobia".

Adriana chegou a excluir a sua conta no Instagram. O casal gravou um vídeo pedindo desculpas pelo ocorrido.

"Fala, meu povo da Paraíba. Minha mulher foi fazer uma brincadeira sem maldade nenhuma só que infelizmente teve algumas palavras que o pessoal está entendendo errado. A cidade é maravilhosa, vocês são maravilhosos e acolheram muito bem a gente, abraçaram a gente. Minha família vai vir visitar a cidade.

Queria pedir desculpas por ela também, pelas coisas que ela falou que vocês não gostaram. Queria que vocês me perdoassem também".

Confira o trecho e o pedido de desculpas do casal.

Esposa de Léo Campos, lateral do Botafogo-PB, posta vídeo nas redes sociais debochando do sotaque paraibano. Após a repercussão negativa, o casal gravou um vídeo se desculpando pelas declarações xenofóbicas da mulher. 🎥 Reprodução pic.twitter.com/aEFmQlOr6t — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) January 25, 2023

