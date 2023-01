Daniel Alves é casado com quem? Conheça a esposa do jogador

Considerado um dos melhores laterais do futebol no mundo, Daniel Alves faz questão de mostrar o seu dia a dia em uma vida luxuosa nas redes sociais. Roupas de marca, viagens e cliques com a família são alguns dos cliques compartilhados. Mas o jogador é casado? Saiba quem é a esposa do lateral.

Quem é a esposa de Daniel Alves?

A esposa de Daniel Alves é a modelo espanhola Joana Sanz, de 30 anos. Ela já trabalhou para grandes marcas de roupas de luxo como a Jimmy Choo, além de estrelar campanhas para revistas como a Elle.

Joana acumula 742 mil seguidores no Instagram, onde compartilha cliques do seu trabalho como modelo, além do seu dia a dia com Daniel, viagens e fotos da sua família.

O casal está junto desde 2015, mas apenas em 2017 eles oficializaram a união. O casamento aconteceu em uma cerimônia romântica secreta em Ibiza, na Espanha, segundo o jornal Daily Mail. Daniel estava com um terno branco, assim como o vestido da noiva.

Joana compartilha nas redes sociais cliques com Daniel Alves entre viagens, momentos com a família e também em jogos, como na Copa do Mundo do Catar, onde acompanhou o amado.

Em janeiro de 2023, a modelo perdeu a mãe em um drástico episódio. Segundo publicação no Instagram, a mãe de Joana foi "deixada para morrer" pois sofria de uma doença mental.

Quantos filhos Daniel tem?

Craque da Seleção Brasileira e do Pumas, Daniel Alves tem dois filhos: Daniel e Victoria.

O filho de Daniel tem 16 anos, enquanto Victoria é mais nova, 15 anos. O casal é filho de Dinorah Santana da Silva, primeiro casamento do jogador baiano. Eles se separaram em 2011, segundo a revista Quem.

Dina, como é chamada nas redes sociais, era responsável por cuidar da carreira do atleta na época do Barcelona.

Carreira do jogador

Daniel Alves nasceu em Juazeiro, na Bahia, e começou cedo no futebol. Passou pelas categorias de base do Juazeiro SC e também do Bahia, mas sequer chegou a jogar no profissional.

Em 2002, foi emprestado para o Sevilla, onde ficou por um ano e o clube espanhol optou por comprá-lo. Depois de cinco anos, em 2008, transferiu-se para o Barcelona, onde fez história no time culé. Foram três taças da Champions outros grandes títulos.

Em 2016 Daniel foi para a Juventus, onde também obteve grande êxito na carreira. Ficou apenas um ano, quando foi comprado pelo PSG e também teve breve passagem.

No ano de 2019, Daniel Alves chegou ao Brasil para jogar pelo São Paulo, clube brasileiro pela primeira vez após o Bahia, mas onde sequer jogou. Após a breve estadia no Brasil, foi comprado novamente pelo Barcelona onde finalmente chegou ao Pumas, do México, em 2022.

Daniel jogou a Copa do Mundo do Catar com a Seleção Brasileira. No total, ele disputou 126 partidas com a amarelinha e marcou oito gols, segundo dados do portal Transfermarkt. Foram três Copa do Mundo.

