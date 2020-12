Real Madrid x Atlético de Madrid: quem é freguês de quem no clássico

Não há dúvidas de que Real Madrid e Atlético de Madrid protagonizam um dos clássicos mais eletrizantes do futebol. Com qualidade, técnica e craques em campo, o Dérbi Madrileno sempre promete e entrega muita emoção e bom futebol.

A rivalidade existe principalmente pelo fato de serem da mesma cidade, Madrid, na Espanha. A primeira vez que entraram em campo aconteceu em 1906, pelo campeonato regional, com o placar de 2 a 1 para o Real.

Já a última partida entre os dois times aconteceu no dia 1 de janeiro de 2020, no Santiago Bernabéu, pela 22ª rodada da La Liga na temporada 2019/20. Benzema foi o autor do único gol. A torcida ainda estava presenta, já que na época a pandemia do coronavírus na Europa ainda não havia começado.

Números e retrospecto de Real Madrid x Atlético de Madrid

Ao todo, são 281 partidas realizadas entre ambas as partes, segundo números do site espanhol InfoAtleti. Dessa maneira, os jogos fazem parte da La Liga, Copa do Rei, Champions League, Campeonatos regionais e Supercopa da Europa.

No resultado total, quem sai ganhando é o Real Madrid, com 145 vitórias em seu favor, 67 empates contra 69 triunfos do Atléti.

Entretanto, somente no Campeonato Espanhol, foram 166 jogos. Portanto, quem se dá melhor é o Real Madrid, com 88 vitórias. Empates somam 39, e as vitórias do Atlético de Madrid também 39.

Quem tem mais gols no clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid?

No quesito gols, os merengues também ganham, acumulando 489 contra 353 do clube comandado por Diego Simeone, segundo o site InfoAtleti.

Clássico de Madrid na final da Champions League

Sem dúvidas, dois jogos em especial ficaram marcados na história de torcedores das duas equipes ao redor do mundo. A final da Champions League, uma das maiores competições de clubes do mundo, foi palco para a disputa do clássico espanhol duas vezes.

Na temporada 2013/14, os clubes percorreram longo caminho pela fase de grupos e eliminatórias até alcançarem a tão sonhada final, realizada no dia 24 de maio de 2014, em Portugal. Godín abriu o placar para o Atléti, mas nos acréscimos finais, Sergio Ramos, Gareth Bale, Marcelo e Cristiano Ronaldo garantiram a orelhuda aos merengues

Entretanto, na temporada de 2015/16, tudo foi diferente. No dia 28 de maio de 2016, em Milão, a equipe blanca saiu na frente, em gol de Sergio Ramos. Mas desta vez, foi Carrasco quem empatou. A partida seguiu para os pênaltis, terminando em 5 a 3 ao Real Madrid, campeões.

Então, como assistir ao Campeonato Espanhol?

O Campeonato Espanhol possui transmissão dos canais ESPN, ESPN Brasil, Fox Sports e Fox Sports 2. Além disso, você também pode acompanhar através do Fox Premium.