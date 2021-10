Saiba onde vai passar o jogo da Roma x Milan hoje ao vivo – 31/10

O jogo da Roma x Milan hoje, 31/10, às 16h45 (horário de Brasília), é válido pela décima primeira rodada do Campeonato Italiano no Estádio Olímpico de Roma. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir ao jogo da Roma x Milan hoje? O confronto entre Roma e Milan terá transmissão ao vivo a partir das 16h45 (Horário de Brasília) da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Data: 31 de outubro de 2021

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma, cidade de Roma, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Roma x Milan

Para o técnico José Mourinho, os jogadores Spinazzola e Smalling estão indisponíveis. Já ao comandante Stefano Pioli Maignan, Florenzi, Castillejo e Rebic seguem fora do plantel.

Roma : Rui Patrício; Viña, Ibañez, Mancini, Karsdorp; Veretout, Cristante; Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo; Abraham

: Rui Patrício; Viña, Ibañez, Mancini, Karsdorp; Veretout, Cristante; Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo; Abraham Milan: Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernández; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Díaz, Rafa Leão; Ibrahimovic

Principais informações sobre o jogo de hoje

Sob o comando de Mourinho, o time da Roma faz um belo início de temporada no Campeonato Italiano. Em quarto lugar com 19 pontos, venceu até o momento seis jogos enquanto empatou um. Por isso, se ganhar o jogo deste domingo, diminui a diferença com os demais concorrentes da tabela.

Enquanto isso, o Milan segue em segundo lugar com 28 pontos, ou seja, venceu nove jogos e empatou um, enquanto não perdeu nenhum dos confrontos que disputou. Empatado com o Napoli, tem a oportunidade de assumir a liderança do torneio italiano se ganhar o seu jogo e o time napolitano perder na rodada hoje.

