Saiba quanto cada time brasileiro ganhou no Mundial de Clubes 2025

A Mundial de Clubes de 2025 tinha um prêmio de US$ 1 bilhão para distribuir aos 32 clubes concorrentes, com US$ 525 milhões divididos entre todos os clubes pela participação e US$ 475 milhões concedidos com base no desempenho. Veja quantos os times do Brasil receberam e a posição do ranking de cada um.

Quanto os times receberam do Mundial de Clubes?

Juntos, o Fluminense, Palmeiras, Botafogo e Flamengo receberam R$ 862,64 milhões com o Mundial de Clubes da FIFA. A maior bolada ficou com o tricolor carioca, que terminou a competição em quarto lugar e recebeu R$ 338,36 milhões de prêmio.

O dinheiro concedido pela participação de clubes europeus foi ponderado por uma classificação baseada em critérios esportivos e comerciais, o que significa que alguns receberam mais prêmios do que outros pela participação.

Clubes europeus receberam entre US$ 12,81 milhões e US$ 38,19 milhões apenas por comparecer, enquanto times de outros continentes receberam uma taxa fixa: US$ 15,21 milhões para a América do Sul, US$ 9,55 milhões para a América do Norte e Central, Ásia e África, e US$ 3,58 milhões para a Oceania.

A Fifa não confirmou os valores individuais dados aos clubes europeus pela participação, então usamos estimativas do site de finanças de futebol The Swiss Ramble, com base no sistema de coeficiente de clubes da UEFA. Os valores a seguir estão sem desconto de 30% de imposto dos EUA.

1 – Chelsea – R$ 640,87 milhões

2 – PSG – R$ 598 milhões

3 – Real Madrid – R$ 462,89 milhões

4 – Fluminense – R$ 338,36 milhões

5 – Bayern de Munique – R$ 327,7 milhões

6 – Borussia Dortmund – R$ 293,25 milhões

7 – Manchester City – R$ 291,50 milhões

8 – Palmeiras – R$ 221,6 milhões

9 – Inter de Milão – R$ 206,9 milhões

10 – Al Hilal – R$ 190,08 milhões

11 – Benfica – R$ 168,53 milhões

12 – Flamengo – R$ 154,12 milhões

13 – Juventus – R$ 149,62 milhões

14 – Botafogo – R$ 148,56 milhões

15 – Atlético de Madrid – R$ 146,83 milhões

16 – Porto – R$ 122,92 milhões

17 – Inter Miami – R$ 117,08 milhões

18 – Monterrey – R$ 117,08 milhões

19 – River Plate – R$ 101,28 milhões

20 – Boca Juniors – R$ 95,72 milhões

21 – RB Salzburg – R$ 89,9 milhões

22 – Mamelodi Sundowns – R$ 69,8 milhões

23 – Al Ahly – R$ 64,24 milhões

24 – Al Ain – R$ 64,24 milhões

25 – Espérance de Tunis – R$ 64,24 milhões

26 – Los Angeles FC – R$ 58,68 milhões

27 – Pachuca – R$ 53,12 milhões

28 – Seattle Sounders – R$ 53,12 milhões

29 – Ulsan – R$ 53,12 milhões

30 – Urawa Reds – R$ 53,12 milhões

31 – Wydad – R$ 53,12 milhões

31 – Auckland City – R$ 25,2 milhões