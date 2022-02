Sorteio da Conference League hoje: onde assistir ao vivo e horário – 25/02

Sorteio vai definir as oitavas da final na competição da temporada

Nesta sexta-feira, 25 de fevereiro, a UEFA realiza o sorteio que define os confrontos das oitavas de final da Conference League, a nova competição da entidade, a partir das 09h (Horário de Brasília), na sede da entidade em Nyon, na Suíça. Onde assistir ao vivo o sorteio da Conference League hoje o torcedor confere a seguir.

Onde assistir o Sorteio da Conference League hoje

O sorteio da Conference League vai ser transmitido no canal ESPN 4, streaming Star + e pelo site da UEFA de graça, a partir das 9 horas da manhã, no horário de Brasília.

O canal só está disponível em operadoras por assinatura, assim como o streaming pelo valor de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Já o site da UEFA transmite de graça para todos os internautas através do site oficial (www.uefa.com).

ESPN 4 – SKY: 194 e 573 / CLARO: 73 e 573 / OI: 163 e 73 / VIVO: 53, 465, 876 e 573

UEFA OFICIAL – Site Oficial da UEFA (www.uefa.com) ao vivo e de graça para você acompanhar

Potes do sorteio da Conference League

Dezesseis equipes são destruídas em dois potes no sorteio da Conference League. O pote 1 recebe todos os primeiros colocados na fase de grupos, onde serão também cabeças de chave, ou seja, ganham o direito de jogar em casa a partida de volta.

No pote 2, estão os oito vencedores dos jogos dos playoffs.

É importante ressaltar que equipes do mesmo país não podem se enfrentar nas oitavas do torneio. Além disso, os confrontos são disputados em duas mãos, ou seja, ida e volta, onde os times do pote 1 ganham o direito de disputar a volta em sua casa.

Os jogos de ida estão marcados para acontecer no dia 10 de março, com a volta em 17 do mesmo mês. A seguir, confira todos os times classificados e divididos nos potes.

POTE 1 (TIMES QUE AVANÇARAM EM PRIMEIRO LUGAR NO GRUPO)

AZ Alkmaar (Holanda)

Basel (Suíça)

Copenhagen (Dinamarca)

Feyenoord (Holanda)

Gent (Bélgica)

LASK (Áustria)

Rennes (França)

Roma (Itália)

POTE 2 (TIMES VENCEDORES DOS PLAYOFFS)

Bodø/Glimt (Noruega)

Leicester City (Inglaterra)

Olympique Marseille (França)

PAOK (Grécia)

Partizan (Sérbia)

PSV(Holanda)

Slavia Praga (República Tcheca)

Vitesse (Holanda)

Calendário da Conference League

Para ser campeão, os times precisam passar por uma longa jornada na Conference League. As oitavas de final estão marcadas para acontecer no começo de março, enquanto as quartas devem acontecer em abril.

Com isso, a competição segue até maio, com a final marcada para 25 de maio, em Tirana, na Albânia.

Confira o calendário com todas as datas da Conference League em 2022.

Round of 16 (10 e 17 de março)

Quarter-finals (7 e 14 de abril)

Semi-finals (28 abril e 5 de maio)

Final em Tirana, Albânia (25 de maio)

