Jogadores brasileiros na Ucrânia: quem são os 41 atletas no país

A Ucrânia vive um momento delicado após presenciar a invasão de tropas militares russas na madrugada desta quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022. Entre a população, estão jogadores brasileiros de futebol que vestem a camisa de clubes tanto na liga local como em torneios internacionais. Saiba quem são estes jogadores brasileiros na Ucrânia e entenda a situação do país.

Jogadores brasileiros na Ucrânia

Ao todo, quarenta e um jogadores brasileiros atuam no futebol ucraniano, sendo 31 na primeira divisão do Campeonato Ucraniano e 10 na segunda divisão, segundo dados do portal Transfermarkt. Confira a seguir todos os jogadores que vestem camisas de clubes ucranianos.

Shakhtar Donetsk – Jogadores brasileiros na Ucrânia

Marlon, 26 anos – Zagueiro, ex-jogador do Fluminense, Nice, Barcelona e Sassuolo

Vitão, 22 anos – Zagueiro, ex-jogador do Palmeiras Sub-20

Ismaily, 32 anos – Lateral esquerdo, ex-jogador do São Bento, Desportivo Brasil, Estoril, Braga e Olhanense

Dodô, 23 anos – Lateral direito, ex-jogador do Coritiba

Vinícius Tobias, 18 anos – Lateral direito, ex-jogador do Internacional

Marcos Antônio, 21 anos – Meia, ex-jogador do Estoril

Maycon, 24 anos – Meia, ex-jogador do Corinthians e Ponte Preta

Alan Patrick, 30 anos – Meia, ex-jogador do Santos, Internacional, Palmeiras e Flamengo

David Neres, 24 anos – Meia, ex-jogador do São Paulo e Ajax

Tetê, 22 anos – Ponta, ex-jogador do Grêmio

Pedrinho, 23 anos – Ponta, ex-jogador do Corinthians e Benfica

Fernando, 22 anos – Centroavante, ex-jogador do Palmeiras e Sporting

Júnior Moraes, 34 anos – Naturalizado ucraniano, Centroavante, ex-jogador do Ponte Preta, Santos, Santo André, CSKA Sofia e TJ Quanjian

Dínamo de Kiev -Jogadores brasileiros na Ucrânia

Vitinho, 22 anos – Ponta esquerda, ex-jogador do Athletico Paranaense.

Futbolniy Klub Dnipro

Busanello, 23 anos – Lateral esquerdo, ex-jogador da Chapecoense

Felipe Pires, 26 anos – Ponta, ex-jogador do RB Leipzig, RB Salzburg, Hoffenheim, Palmeiras e Fortaleza

Bill, 22 anos – Ponte, ex-jogador da Ponte Preta, Flamengo e CRB

Zorya Lugansk

Juninho, 26 anos – Lateral esquerdo, ex-jogador do Makedonija

Cristian, 22 anos – Ponta, ex-jogador do Brasil de Pelotas e Botafogo-PB

Guilherme, 18 anos – Centroavante, ex-jogador do Botaofog-PB

FC Rukh Lviv

Edson, 23 anos – Volante, ex-jogador do Bahia

Talles, 23 anos – Meia, ex-jogador do Mirassol, Noroeste e Vila Nova

Futbolniy Klub Vorskla

Rangel, 27 anos – Centroavante, ex-jogador do Londrina

Kolos Kovalivka – Jogadores brasileiros na Ucrânia

Diego Santos Carioca, 24 anos – Ponta esquerda, ex-jogador do Grêmio Sub-20, Aimoré e Lajeadense

Renan Oliveira, 24 anos – Centroavante, ex-jogador do Zlate Moravce, São Bernardo e Gil Vicente

FC Metalist Kharkiv

Fabinho, 25 anos – Meia, ex-jogador do Torreense, Vasco e Teresópolis

Marlyson, 24 anos – Centroavante, ex-jogador do Joinville, Ponte Preta, Paraná, São Bernardo e Figueirense

Derek, 24 anos – Centroavante, ex-jogador do Artsul e Madureira

Futbolniy Klub Chornomorets – Jogadores brasileiros na Ucrânia

Wanderson, 27 anos – Volante, ex-jogador do Coritiba, Maringá, Foz do Iguaçu e XV de Piracicaba

FC Inhulets Petrove

William, 25 anos – Zagueiro, ex-jogador do Juventude, Concórdia, Luverdense e Goiás

FC Lviv

Welves, 21 anos – Ponta, ex-jogador do Zira FK

Metalist Kharkiv

Matheus Peixoto, 26 anos – Atacante, ex-jogador do Bahia, Fluminense, Bragantino e Sport

David, 22 anos – Ponta, ex-jogador do Vitória

Paulinho Bóia, 23 anos – Ponta, ex-jogador do Juventude e São Paulo

Maílton, 23 anos – Lateral direito, ex-jogador do Atlético-MG

Kryvbas Kryvyi Rig – Jogadores brasileiros na Ucrânia

Vagner Gonçalves (Naturalizado francês), 25 anos – ex-jogador do Saburtalo

VPK-Agro

Vicente, 25 anos – Lateral direito, Audax

Daniel Jesus, 23 anos – Volante, ex-jogador do Novorizontino e Catanduva

FK Uzhgorod – Jogadores brasileiros na Ucrânia

Jonatan Lima, 30 anos – Volante, ex-jogador do Guaratinguetá, Internacional, Icasa e Ituano

Girnyk-Sport Gorishni Plavni

Kleber, 22 anos – Ponta, ex-jogador do Internacional e Rio Claro

Bruno Ernandes, 222 anos – Atacante, ex-jogador do Cuiabá e Azuriz

Jogadores brasileiros pedem ajuda para deixar a Ucrânia

Com a grave situação da Ucrânia após a invasão das tropas russas, o grupo de jogadores brasileiros decidiu gravar um vídeo para pedir ajuda ao governo brasileiro.

O vídeo foi gravado e divulgado na madrugada de quarta para quinta-feira, quando o fato aconteceu no país ucraniano e divulgado nas redes sociais dos próprios atletas. Reunidos em um hotel em Kiev, capital da Ucrânia, junto as esposas e filhos, os jogadores pediram ajuda ao governo brasileiro para deixar o país, pedindo também para que o público divulgasse a mensagem.

Marlon, zagueiro do Shakhtar, foi o porta-voz do grupo no vídeo.

“Fala galera! Aqui estamos todos reunidos, jogadores do Dínamo, do Shakhtar, com as nossas famílias, e a gente está hospedado aqui em um hotel devido a toda a situação. A gente tá aqui pedindo a ajuda de vocês para promover esse vídeo, devido a falta de combustível na cidade, fronteira fechada, espaço aéreo fechado então não tem como a gente sair. A gente pede muito apoio, e que o governo do Brasil possa nos ajudar e espero que vocês possam nos ajudar a promover esse vídeo e alcançar o máximo de pessoas possível”.

Assista ao vídeo na integra a seguir.

