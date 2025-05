Sporting derrota Benfica e é campeão da Taça Portugal 2025

O Sporting derrotou o Benfica por 3 a 1 neste domingo, 25 de maio, no Estádio Nacional, em Oeiras, e conquistou a Taça de Portugal 2025. A decisão, marcada por intensidade e reviravoltas, foi decidida na prorrogação, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

O Benfica abriu o placar no início do segundo tempo, com Orkun Kökçü finalizando de fora da área. O Sporting reagiu nos acréscimos, quando Viktor Gyökeres empatou a partida em cobrança de pênalti sofrido por ele mesmo. Com o 1 a 1, o jogo foi para a prorrogação.

Com a vitória, o clube de Alvalade alcançou seu 18º troféu na competição, consolidando-se como o terceiro maior vencedor do torneio.

O Benfica segue liderando o ranking com 26 títulos, seguido pelo FC Porto, que possui 20 conquistas. O Sporting, agora com 18 taças, amplia a distância para os demais clubes. Boavista aparece na quarta posição, com cinco títulos, enquanto Vitória de Setúbal, Belenenses e SC Braga têm três cada um.

A Taça de Portugal, criada em 1938, é o principal torneio eliminatório do futebol português. Disputada por clubes de todas as divisões, a competição é organizada pela Federação Portuguesa de Futebol e garante ao campeão uma vaga na Liga Europa da UEFA.