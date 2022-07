Ainda tem ingressos de Atlético Go x Corinthians na Copa do Brasil 2022?

Atlético Goianiense e Corinthians se enfrentam na quarta-feira, 27 de julho, pelo jogo de ida nas quartas de final da Copa do Brasil, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Para acompanhar de perto o time do coração, o torcedor quer saber se ainda tem ingressos de Atlético Go x Corinthians na Copa do Brasil.

Veja no texto a seguir como comprar, os preços e se ainda tem ingresso disponível.

Como comprar ingressos de Atlético Go x Corinthians na Copa do Brasil?

Pelas quartas de final da Copa do Brasil, Atlético Goianiense e Corinthians se enfrentam na próxima quarta-feira, 27 de julho, pela primeira partida da competição. O mando de campo é do elenco goiano, no Estádio Antônio Accioly, e por isso os ingressos de Atlético Go x Corinthians são vendidos pelo Dragão, em seu site oficial.

Os ingressos só podem ser comprados na bilheteria do Estádio Antônio Accioly, CT do Dragão e ou no site Meu Bilhete para torcida do Dragão (www.meubilhete.com). A torcida visitante garante o ingresso online, pelo site.

Entretanto, a má notícia para o Corinthians é que o clube informou que todos os ingressos para a torcida visitante já estão ESGOTADOS. Por isso, restam apenas lugares na torcida do Atlético Goianiense.

De acordo com o Atlético, foram mais de 8500 para o primeiro jogo das quartas de final até a tarde de segunda-feira, dia 25.

No site oficial do clube, só restam dois tipos de ingressos de Atlético Go x Corinthians :

ARQUIBANCADA SETOR A ATLÉTICO (INTEIRA):

VALOR: R$160,00

TAXA: R$24,00

ARQUIBANCADA SETOR B ATLÉTICO (INTEIRA):

VALOR: R$100,00

TAXA: R$15,00

Histórico de confrontos entre Atlético Go x Corinthians

Em toda a história do futebol brasileiro, Atlético Goianiense e Corinthians se enfrentaram por 15 vezes, de acordo com o portal de estatísticas O Gol. Os confrontos aconteceram pelo Brasileirão e Copa do Brasil.

Entretanto, diferente do que se imagina, nenhum dos times tem a vantagem no duelo, já que tanto Atlético como Corinthians venceram 5 partidas cada um, também com 5 empates, segundo o site de estatísticas de futebol O Gol.

Isso significa dizer que, nesta quarta-feira, o duelo promete ser completamente equilibrado. No ano passado, entretanto, o Dragão eliminou o Corinthians na terceira fase, ao vencer por 2 a 0 na primeira partida e, na volta, o empate garantir o elenco goiano na próxima fase.

Já a última partida que tiveram dentro de campo aconteceu em 4 de junho de 2022, pela 9ª rodada do Brasileirão, com vitória do Corinthians por 1 a 0, com gol de Gustavo Mantuan.

Confira como foi a última partida entre as equipes.

Qual é o próximo jogo do Corinthians?

O Corinthians terá pela frente o Botafogo, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, a primeira do segundo turno da competição.

Depois de enfrentar o Atlético Goianiense na primeira partida da Copa do Brasil, pelas quartas de final, o Timão volta a jogar a competição nacional, onde aparece na vice-liderança da tabela com 35 pontos, apenas quatro atrás do Palmeiras.

Em toda a temporada são dez vitórias, cinco empates e quatro derrotas no Brasileirão, com 24 gols marcados e dezenove perdidos, dentro e fora de casa.

