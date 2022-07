Confira os valores da premiação para as quartas da Copa do Brasil. Foto: Reprodução / Lucas Figueiredo / CBF

Premiação da Copa do Brasil 2022: quanto vale as quartas de final?

Premiação da Copa do Brasil 2022: quanto vale as quartas de final?

Oito equipes seguem vivas na intensa briga pelo título da Copa do Brasil. As quartas de final apresentam quatro jogos, disputados em ida e volta após o sorteio definir o mando de campo dos confrontos. Mas o torcedor quer saber qual é a Premiação da Copa do Brasil 2022 nas quartas? Os altos valores oferecidos na competição interessam não apenas aos torcedores, mas também a diretoria dos clubes.

Confira quanto ganha cada clube nas quartas de final e quanto eles podem embolsar caso avancem até a semifinal.

Premiação da Copa do Brasil 2022 nas quartas de final

A premiação da Copa do Brasil 2022 para cada time classificado nas quartas de final é de R$ 3,9 milhões, valor distribuído pela CBF como forma de recompensa ao fim de cada fase.

Oito elencos tem a oportunidade de se classificar das oitavas para as quartas de final na Copa do Brasil. Os jogos de ida serão realizados nos dias 27 e 28 de julho, e os de volta acontecerão em 17 e 18 de agosto.

Disputam as quartas de final Atlético Goianiense, Corinthians, Flamengo, Athletico PR, América Mineiro, São Paulo, Fortaleza e Fluminense. Daí, apenas quatro vão sobreviver até a semifinal e consequentemente chegarão até a disputa pelo título na final.

Todos os valores da premiação da Copa do Brasil 2022 foram divulgado pela CBF no início da temporada. Este ano, os números tiveram um aumento considerável, onde o campeão pode embolsar ao todo 80 milhões de reais. No entanto, é notável que equipes que participam desde a primeira fase ganham mais do que aquelas que estreiam somente na terceira fase.

+ Confira todos os valores da premiação da Copa do Brasil 2022

Qual é a premiação da Copa do Brasil na semifinal em 2022?

Se o time passar das quartas para a semifinal, aí ele embolsa R$ 8 milhões. Lembrando que serão apenas quatro times na disputa da penúltima fase da Copa do Brasil.

A premiação da Copa do Brasil 2022 tem como principal objetivo funcionar como um incentivo para os elencos que disputam a temporada. Isso porque se tratando de um alto valor, os jogadores garantem o maior esforço dentro de campo para conseguirem o tão sonhado resultado.

O valor é entregue pela CBF ao vencedor, podendo ajudar o clube com contas desde pagamentos de jogadores, profissionais do dia a dia, contratações e até mesmo melhorias no estádio ou problemas internos. Em cada caso, a diretoria escolhe como gastar o valor ou até mesmo investir.

Em 2022, os números sofreram alterações significativa. Em 2021, por exemplo, o time que passava das quartas para a semifinal ganhava R$ 7,3 milhões.

Quando vai ser a final da Copa do Brasil de 2022?

A final da Copa do Brasil está marcada para os dias 12 e 19 de outubro de 2022, ainda sem horário ou local definido. Serão dois confrontos, onde os finalistas tem a oportunidade de jogarem em sua casa com a presença da torcida.

O time campeão fatura R$ 60 milhões, enquanto o vice-campeão leva para casa o valor de R$ 25 milhões. O mando de campo, entretanto, é definido por sorteio, como manda o regulamento da própria competição da CBF. Assim, há chances iguais para ambos os finalistas.

Na final da Copa do Brasil não existe gol fora de casa. Ou seja, o critério de desempate não é utilizado em casos de igualdade no placar. Tanto gol dentro como fora do seu estádio possuem o mesmo valor para ambas as equipes na decisão do torneio.

Em caso de empate na soma dos placares, a disputa de pênaltis será iniciada 10 minutos após o fim do segundo tempo na partida de volta.

A TV Globo será a responsável por transmitir as duas partidas da final da Copa do Brasil 2022, além dos canais SporTV e Premiere.