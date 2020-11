América MG x Corinthians; veja onde assistir duelo da Copa do Brasil

O Timão entra em campo nesta quarta-feira (4) para buscar sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Após perder o jogo de ida em casa por 1 a 0, o time de Mancini precisa de uma vitória diante do América Mineiro por dois gols de diferença para avançar na competição. América MG x Corinthians começa às 21h30, na Arena Independência.

Como América MG e Corinthians chegam para duelo?

A equipe mineira chega descansada para o confronto. No sábado (31), o time enfrentou o Avaí, fora de casa, mas atuou com uma escalação alternativa na Série B, já visando o jogo desta quarta. O Coelho perdeu o confronto por 1 a 0, mas está em terceiro no campeonato, com 35 pontos.

Já o Corinthians precisava dar uma resposta ao seu torcedor após perder em casa para o América, e atuou com força máxima diante do Internacional, líder da Série A, em casa. O Timão venceu o confronto e está no meio da tabela, em 11º, no entanto a vitória deu esperanças à equipe na busca por reverter o placar diante do América.

O alvinegro precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar, mas caso vença por apenas um, a decisão será nas penalidades. Vale lembrar que não há gol fora de casa como critério de desempate.

Onde assistir América MG x Corinthians?

Na TV aberta, a Globo transmite América-MG x Corinthians para os Estados de SP e MG. No entanto, na TV fechada o SporTV exibe ao vivo para todo o Brasil.

Outras partidas da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira (4), mais dois confrontos acontecem válidos pelos jogos da volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Às 19h, Ceará e Santos se enfrentam na Arena Castelão. Após o empate em 0 x 0 no jogo de ida, na semana passada, na Vila Belmiro, quem vencer, passa de fase. Caso o empate persista, a decisão será nos pênaltis.

Às 21h30, no estádio do Maracanã, Flamengo recebe o Athletico PR, logo depois de vencer a equipe na partida de ida por 1 a 0. Ou seja, um empate classifica os cariocas.