Aniversário do Corinthians hoje: Timão faz 112 anos; veja programação

A data de 1º de setembro não é uma simples data para o torcedor alvinegro. Trata-se do aniversário do Corinthians hoje, com o clube comemorando 112 anos de história. Para relembrar as principais histórias e conquistas do clube, o Timão preparou um grande evento nesta quinta-feira, chamado de “O Ano Dourado”. Fique por dentro, relembre a história e saiba como assistir.

Aniversário do Corinthians hoje tem live especial

É aniversário do Corinthians hoje! No dia 1º de setembro, o torcedor corintiano comemora a data de criação do seu time do coração o Timão. Em 2022, o clube celebra 112 anos de história prometendo uma live especial para os torcedores acompanharem de perto.

Intitulado de “O Ano Dourado”, a live terá shows, bate-papo com figuras importantes do Timão e também muitas novidades diretamente da Neo Química Arena. O evento começa às 19h10 (horário de Brasília), e terá transmissão através do Universo SCCP, aplicativo para celular ou tablet de graça, e Corinthians TV no Youtube.

Mc Hariel é uma das atrações confirmadas nesta quinta-feira, além de Felipe Araújo, Mc Ryan SP e Grupo Envolvência. A apresentação é de Flavio Ortega, Alfinete e Milene Domingues, ex-jogadora do Timão.

CHEGOU O GRANDE DIA DA COMEMORAÇÃO DOS 112 ANOS DO TIMÃO! A live "O Ano Dourado" contará com shows, bate-papos e anúncio de novidades direto da Neo Química Arena neste 1º de setembro! 📍 Neo Química Arena

⏰ 19h10

História de 112 anos do Corinthians

O Corinthians foi fundado em 1910, na cidade de São Paulo, a capital paulista, no dia 1º de setembro. Um grupo de operários se reuniu na esquina das ruas José Paulino e Cônego Martins, no bairro do Bom Retiro, à luz de um lampião, como lembram os torcedores.

Anselmo Corrêa, Antônio Pereira, Carlos Silva, Joaquim Ambrósio e Raphael Perrone, como informa o site oficial do Corinthians, foram os responsáveis por fundarem o Sport Club Corinthians Paulista, clube que mais tarde se tornaria um dos maiores do Brasil.

A partir desta reunião, surgiram os times principais, além do clube de sócios fundadores do Timão, chamado de Corinthian-Casuals Football Club, onde faziam excursões pelo país.

O primeiro presidente do Corinthians foi o alfaiate Miguel Battaglia. Hoje, em 2022, quem toma conta do clube é Diúlio Alves, responsável por contratações e, principalmente, por manter a organização e seguir a hierarquia dentro e fora do clube.

