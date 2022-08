Premiação da Libertadores 2022: quanto dinheiro está em jogo?

Conquistar a Libertadores é muito mais do que levantar a taça ao fim da grande final na temporada. O vencedor, além de ser declarado o melhor elenco de todo o futebol sul-americano, também garante uma quantia milionária como premiação da Libertadores 2022. Ao fim da competição, um clube pode ganhar mais R$ 120 milhões.

Confira qual é o prêmio que o campeão da Libertadores leva para casa e quais são os números em todas as fases.

Premiação da Libertadores 2022 na semifinal

Quatro times disputam a semifinal da Libertadores em 2022. Da última fase no mata-mata saem os dois finalistas da maior competição de futebol do continente sul-americano em busca do tão sonhado título na temporada. Para os times que avançam das quartas de final até a semifinal, eles faturam US$ 2 milhões, ou mais de 10 milhões de reais, de acordo com a cotação Dólar no mês de agosto.

A entidade celebra a participação dos times na competição dando remunerações cada vez que eles avançam em uma nova fase. Com isso, os times tem a oportunidade de disputarem não apenas a vaga na grande decisão, como também uma premiação da Libertadores 2022 milionária para os seus cofres.

Flamengo, Vélez, Palmeiras e Athletico PR disputam a semifinal da Libertadores.

Premiação da Libertadores 2022 para o campeão

A Conmebol garante ao campeão da Libertadores ao final de outubro não apenas a taça, como também o título de melhor elenco no futebol em toda a América do Sul e uma premiação milionária, digna de vencedor.

Este ano, a entidade decidiu aumentar consideravelmente os valores da premiação da Libertadores 2022. O clube que vencer a final da competição vai levar para casa US$16 milhões, ou R$ 82 milhões na cotação de agosto. O segundo colocado não vai embora de mãos vazias, com a quantia de R$ 31 milhões.

Em cada nova fase que os times avançam, eles faturam uma quantia como recompensa da Conmebol. Se o time passar da fase de grupos até as oitavas, por exemplo, ele ganha US$ 1,05 milhão, ou 5 milhões de reais na cotação atual.

Confira a seguir todos os valores da premiação da Libertadores 2022.

Fase preliminar 1: US$ 400 mil por jogo

Fase preliminar 2: US$ 500 mil por jogo

Fase preliminar 3: US$ 600 mil por jogo

Fase de grupos: US$ 3 milhões

Oitavas de final: US$ 1,05 milhão

Quartas de final: US$1,5 milhão

Semifinal: US$ 2 milhões

Vice-campeão: US$ 6 milhões (R$ 31 milhões)

Campeão – US$16 milhões (R$ 82 milhões)

Valor total que um campeão pode receber – mais R$ 120 milhões

Quando vai ser a final da Libertadores 2022?

A final da Libertadores 2022 está marcada para 29 de outubro, sábado, sem horário definido pela Conmebol. O Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador, é quem vai receber a disputa mais aguardada pelos torcedores.

Neste momento, o local passa por reformas para receber a decisão do torneio. O Estádio Monumental é a casa do Barcelona de Guayaquil, além de também receber duelos da Seleção Equatoriana em Eliminatórias ou até mesmo amistosos. Foi inaugurado em 27 de dezembro de 1987.

A grande final vai acontecer em outubro por conta da Copa do Mundo de 2022, realizada entre novembro e dezembro pela FIFA.

