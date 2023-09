Com Luxemburgo demitido, Tite será o técnico do Corinthians?

O futebol ruim do Timão e o empate de 1 a 1 contra o Fortaleza na Copa Sul-Americana na terça, 26, levaram a demissão Vanderlei Luxemburgo nesta quarta-feira (27) após quase 5 meses no cargo. O movimento do clube agora leva a uma pergunta: quem vai ser o técnico do Corinthians? Coincidência ou não, Adenor Leonardo Bacchi, o Tite, 62 anos, desembarcou no Brasil essa semana.

O retorno do ex-técnico do Corinthians, que levou o clube a conquista da primeira Libertadores, é um dos sonhos da torcida. Acontece que o Flamengo também demitiu seu técnico essa semana, e o nome de Tite é um dos mais cotados para o Rubro-Negro.

Tite está clube desde a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar em 2022, mas não por falta de interesse dos clubes brasileiros. O treinador já disse em entrevistas que seu interesse é trabalhar na Europa.

Antes da seleção, o último trabalho de Tite foi justamente no Corinthians, onde soma três passagens: a primeira foi em 2004, a segunda entre 2010 e 2013, e a terceira entre 2015 e 2016 - até aceitar a proposta da CBF para treinar o Brasil.

O período no Parque São Jorge resultou na conquista da Libertadores, Mundial, Recopa e duas taças do Brasileirão. Para ter ideia da eficiência no clube, em sua segunda passagem o Corinthians teve 69 vitórias, 50 empates e 35 derrotas, segundo o portal de estatísticas Transfermarkt.

Até o momento, o clube paulista não se pronunciou sobre quem será o treinador ou quais nomes estão no radar. No entanto, a diretoria utilizou as redes sociais para agradecer o trabalho de Luxemburgo e oficializar sua saída.

A seguir, veja a nota de demissão do Corinthians sobre Luxemburgo.

"Nota oficial: Vanderlei Luxemburgo

O Sport Club Corinthians Paulista informa que, a partir desta quarta-feira (27), o técnico Vanderlei Luxemburgo e sua comissão técnica não comandam mais a equipe principal masculina de futebol.

O clube agradece a todos pelo trabalho e dedicação e deseja sucesso aos profissionais na sequência de suas carreiras.

A comissão técnica permanente do Corinthians comandará o treino de hoje".

Torcedores pedem retorno de Tite no Corinthians

Assim que a demissão de Luxemburgo foi confirmada pela diretoria, torcedores comemoraram o possível retorno de Tite para assumir o comando do Corinthians. Com a chegada do profissional ao Brasil, muitos usuários tomaram como real a recontratação do ídolo.

Alguns torcedores clamam pelo retorno do profissional, enquanto outros celebraram que, no mesmo dia, a demissão de Vanderlei Luxemburgo e a possibilidade do treinador Tite voltar se torne realidade. Um dos maiores treinador da história do Corinthians, Tite terá que tomar a decisão entre o Flamengo ou o Corinthians, mas se depender da torcida, o caminho para Itaquera se tornará mais fácil a cada dia.

Confira a repercussão da possível contratação de Tite.

