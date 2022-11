Salário de Tite na Seleção Brasileira: saiba quanto o técnico ganha

Confira qual é o salário do treinador no comando da equipe brasileira

No comando da Seleção Brasileira desde 2016, o técnico Tite vai para a sua segunda Copa do Mundo. Sério, metódico e profissional, o treinador tem em seu currículo grandes conquistas e títulos seja na equipe canarinho como em equipes brasileiras. Porém, o torcedor quer saber qual é o salário de Tite na Seleção.

Qual é o salário de Tite na Seleção Brasileira?

O salário anula do técnico Tite na Seleção Brasileira é de R$ 21,6 milhões de acordo com a cotação de novembro de 2022, o mesmo que 3,9 milhões ao ano, de acordo com o UOL.

Tite foi anunciado como novo treinador do Brasil em 2016, substituindo Dunga após o fracasso na Copa América daquele mesmo ano, ainda na fase de grupos. Antes dele, Felipão estava no comando pela Copa do Mundo, quando perdeu na semifinal para a Alemanha no fatídico 7 a 1.

Em 2022, Tite chega para comandar o Brasil em sua segunda Copa. Em 2018, o elenco brasileiro foi eliminado nas quartas de final pela Bélgica por 2 a 1 no placar. Agora, mais preparado e com status de favorito, pode levantar a sua sexta taça na história.

Além disso, Tite é o terceiro treinador mais bem pago da Copa do Catar, segundo o UOL, atrás do líder Hansi Flick, da Alemanha, e de Didier Deschamps, da França.

Tradição é tradição! São 215 milhões de torcedores representados no nosso sonho pela sexta estrela ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Seleção Brasileira viaja amanhã para o Catar levando na bagagem a energia de todos vocês! 🇧🇷🇶🇦 Vamos juntos pelo hexa!!! Foto: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/Z5HvcqAKkp — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 18, 2022

Números de Tite na Seleção Brasileira

Os números de Tite no comando da Seleção são excelentes. O professor chega para disputar a Copa do Mundo no Catar em 2022 com mais de 80% de aproveitamento, com resultados em Eliminatórias, amistosos e Copa América. Os dados são do portal UOL

Tite também adquiriu experiência quando levou o seu esquadrão de atletas para a Rússia, na Copa do Mundo. O time foi eliminado pela Bélgica nas quartas, mas mostrou serviço e qualidade sob o comando do treinador.

Desde que está na Seleção, em 2016, Tite soma 76 confrontos disputados em 57 vitórias, 14 empates e apenas cinco derrotas, com aproveitamento de 81,14%, segundo UOL.

O comandante busca o hexacampeonato, título que torcedores esperam desde 2002, quando o elenco venceu no Japão o quinto troféu.

Tite deixará Seleção ao fim da Copa do Catar

Em abril de 2022, o técnico Tite confirmou que irá deixar o comando da Seleção Brasileira. Com isso, a disputa pelo hexa será o último desafio da carreira do profissional.

Em entrevista ao jornal Marca, da Espanha, Tite revelou indicou que a decisão é para marcar o 'ciclo que chega a fim', ou seja, a sua história na equipe nacional de futebol do Brasil.

A Seleção Brasileira ainda não tem nome para substituir Tite. Porém, o jornalista Caio Ribeiro, da Globo, disse em live do Cartola, nas redes sociais, que Mano Menezes pode ser o próximo treinador da Seleção Brasileira. Até o momento, a CBF não se posicionou sobre o assunto.

